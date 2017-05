Ulla Pedersen dans le cercle — entretien avec l’artiste (français et anglais)

Lorsqu’Ulla Per­der­sen inter­rompt son tra­vail, c’est pour le reprendre avec plus d’énergie. Chaque fois, elle y imprime ses marques et sa pré­sence. L’artiste réarme l’œil, décolle les cri­tères clas­siques de repré­sen­ta­tion, offre une alter­na­tive au savoir his­to­rique stan­dard dans ses com­po­si­tions. Elles ont l’intelligence de brouiller les prises de parti qui sont de trop évident partis-pris. L’abstraction se renou­velle dans des séries d’« opé­ra­tions » — au sens pre­mier d’ouvertures.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Avant mon réveil je suis « béni » par deux mer­veilleux enfants. Ils demandent tou­jours ma pré­sence et mon aide la matin. En dehors de cela, le besoin de retrou­ver mon ate­lier reprendre les idées et créa­tions de la veille en pen­sant conser­ver la même éner­gie et atten­tion.



Que sont deve­nus vos rêves d’enfants ?

Je vou­lais deve­nir céra­miste. Mais être peintre et artiste demeure proche de ces rêves.



A quoi avez-vous renoncé ?

Deve­nue adulte, je me pré­pa­rais à deve­nir coif­feuse et ouvrir mon propre salon. Le désire de peindre devint impé­rieux et j’ai renoncé au pre­mier pro­jet pour réa­li­ser ce rêve.



D’où venez-vous ?

De Copen­hague.



Quelle est la pre­mière image dont vous vous sou­ve­nez ?

Mes parents pos­sé­daient une pein­ture abs­traite noire et grise dans le salon. Ils l’avaient ache­tée à un artiste qui ven­dait ses œuvres en fai­sant du porte à porte.



Et votre pre­mier livre ?

“Le Petit Prince” d’Antoine De Saint-Exupéry.



Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

Peut-être le fait que j’explore et teste mes motifs à tra­vers divers maté­riaux, aujourd’hui je peux cou­per mes formes à l’aide de tis­sus, bois, etc. Voilà peut-être ce qui me dis­tingue des autres artistes.



Où et com­ment travailles-vous ?

Je tra­vaille dans mon ate­lier qui jouxte ma mai­son. Je suis habi­tuel­le­ment pous­sée par le délai d’une com­mande ou d’une expo­si­tion. Ou par­fois sim­ple­ment pour répondre à une idée que je dois explo­rer et pous­ser plus loin. Le plus sou­vent je tra­vaille pen­dant des ses­sions intenses de 10 à 12 heures par jour sui­vies de périodes où j’ai du mal à retour­ner dans mon ate­lier.



Com­ment définiriez-vous votre abs­trac­tion ?

Je suis fas­ci­née par la géo­mé­trie et par­ti­cu­liè­re­ment le cercle. Je coupe des cercles et je tra­vaille à la fois avec leur plein et leur vide. J’aime tra­vailler avec les contrastes et le manque. Et aussi avec les ten­sions entre formes et cou­leurs. J’aime me confron­ter aux « règles » de l’art.



A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Pour être hon­nête, il m’est très dif­fi­cile d’écrire ou de contac­ter des gale­ristes. Il m’est dif­fi­cile de leur pré­sen­ter mon tra­vail. Sans doute parce que je me sens tel­le­ment proche de ce que je fais : ce qu’ils pour­raient dire me fait peur.



Quelles musiques écoutez-vous ?

La plu­part des genres sauf peut-être le « death metal ». Cela dépend de mon état d’esprit.



Quel livre aimez-vous relire ?

« Le Hob­bit » de J.R.R. Tolkien

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Une femme qui est heu­reuse de res­sen­tir de l’énergie et de la joie inhé­rente à son besoin de créer.



Quel lieu a valeur de mythe pour vous ?

Ang­kor au Cam­bodge. Je l’ai visité une fois et cela est épous­tou­flant.



De quels artistes vous sentez-vous la plus proche ?

D’une cer­taine manière Ingela et Tho­mas Skytte, ensei­gnants et direc­teurs l’Art School Spec­trum où j’ai étu­dié pen­dant deux ans et où j’ai trouvé ma voie. D’une autre manière l’artiste alle­mand Franz Licht avec lequel je par­tage et dis­cute des pro­jets.



Quel film vous fait pleu­rer ?

Tous les films avec un mixage d’émotions et où l’on peut à la fois rire et éprou­ver de la peine.



Que voudriez-vous rece­voir comme cadeau d’anniversaire ?

Un voyage à New-York.



Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Aimez-vous le café au lait ?

Pré­sen­ta­tion, entre­tien et tra­duc­tion par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 15 mai 2017.

