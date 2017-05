Joël Vernet, La vie buissonnière

Errances vs déshérences

Habi­tué des voyages au bout du monde ou presque (Afrique entre autres), Joël Ver­net pro­pose ici un autre type de « longs» (écrit-il) voyages : « je suis allé au fond du jar­din et j’ai revu le fleuve, les berges du fleuve, les arbres immenses, cet éclat sou­dain du rivage qui a surgi comme une image ancienne sor­tie d’un vieux tiroir ». Retour donc aux périples de l’enfance, phrases en ban­dou­lière dans un vieux car­table qui sen­tait bon le cuir. Ver­net igno­rait encore tout des ber­gers peuls et des nomades aux corps vaga­bonds.

C’est près de la Loire qu’il a connu les pre­mières attentes et le trouble de l’ailleurs. Le fleuve évo­quait la force et la non­cha­lance néces­saires à la marche face à un monde ner­veux et conqué­rant. L’auteur y fit ses études de sau­va­ge­rie, de calme et d’insolence faus­se­ment pas­sive. Il y a appris l’approche de l’autre qu’il a pour­sui­vie depuis l’insouciance de l’enfance com­pa­rable à celle des foules foraines «enthou­siastes » ou « défaites » de leurs ardeurs.

L’auteur a su dans ses vies buis­son­nières mêler ses fatigues à la recon­nais­sance même de ce qui ne vien­drait jamais. Sachant la vie brève, il la par­court en che­min de tra­verse aux sols impar­faits. Et qu’importe la nature du ciel. Pour lui, le voyage ignore la météo, les lignes droites et les pan­neaux de signa­li­sa­tion. Des fleuves aux temples jusqu’aux bor­dels aux chambres défaites, tout est bon à vivre.

Plus le poète avance et plus son regard balaie les illu­sions. Tout est donné à la ren­contre de l’inconnu : celui des pages déro­bées au jadis, celui des ren­contres offertes par les sur­prises du hasard.

jean-paul gavard-perret

Joël Ver­net, La vie buis­son­nière, Illus­tra­tions ori­gi­nales de Jean-Gilles Badaire, Fata Mora­gana, Font­froide le Haut, 2017.