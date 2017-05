Annie Goetzinger, Les apprentissages de Colette

Comment Colette est deve­nue Colette

L’image de Colette, au faîte de sa renom­mée, est celle d’une vieille dame clouée dans un lit car elle est per­cluse d’arthrose et un excé­dent de poids limite ses mou­ve­ments. Or, comme toute per­sonne âgée, elle a eu une jeu­nesse et une vie, en l’occurrence mou­ve­men­tée pour s’affranchir et s’affirmer dans une époque où le sta­tut de la femme était confiné. Ce sont ces années, ces trente ans de son mariage avec Willy à son divorce avec le baron Henri de Jou­ve­nel, qu’Annie Goet­zin­ger a choisi de mettre en scène pour notre plus grand plai­sir.

Henri Gauthier-Villard, dit Willy, a un fils qu’il a mis en nour­rice dans le Loi­ret, chez les Colette. C’est en allant le voir qu’il s’attache à la jeune Sidonie-Gabrielle au point de l’épouser. Il est écri­vain, jour­na­liste mon­dain, intro­duit dans le Paris des arts. Elle est une jeune pro­vin­ciale d’à peine vingt ans quand il en a trente-quatre. Après une céré­mo­nie de mariage dans l’intimité fami­liale, il l’emmène à Paris où il conti­nue sa vie d’avant. Il auto­rise tou­te­fois celle qu’il appelle Colette à le rejoindre à la rédac­tion de L’Écho de Paris où il rédige ses chro­niques. Peu à peu, elle le suit dans les dîners, au Bois de Bou­logne, dans les théâtres, concerts.

Il conti­nue ses conquêtes. Quand elle apprend son infor­tune, elle tombe gra­ve­ment malade. Pour sa conva­les­cence, il lui offre un séjour à Belle-Île. C’est là qu’elle évoque ses sou­ve­nirs d’école pri­maire. Il lui pro­pose de les jeter sur le papier. Mais à la lec­ture des sept cahiers, il décrète que cela ne vaut rien. Bien plus tard, en fai­sant du tri dans ses dos­siers, il retrouve les cahiers de Colette et com­prend le contenu qu’il fait publier… sous son nom. C’est le suc­cès : qua­rante mille exem­plaires en deux mois. Il pousse son épouse à conti­nuer. Or, celle-ci attend autre chose de sa vie. Sa ren­contre avec la poé­tesse Nata­lie Bar­ney est un fait déclen­cheur. La jeune femme fait écla­ter le car­can, s’émancipe et mul­ti­plie les expé­riences… Et la vie de Colette est riche. Elle a mené une acti­vité effré­née de jour­na­liste, de repor­ter, de chro­ni­queuse de music-hall. Elle fut comé­dienne, dan­seuse, mime, amantes d’hommes, de femmes…

Elle est par­tie de Chatillon-Coligny, petite com­mune du Loi­ret et s’est assise au Pan­théon après avoir vécu un appren­tis­sage tel qu’on l’entendait depuis le XIIIe siècle avec : “…un iti­né­raire ini­tia­tique, une édu­ca­tion et une confron­ta­tion au monde et, au bout du che­min, une fois les obs­tacles sur­mon­tés, les pre­miers coups durs encais­sés et les dés­illu­sions accep­tées, un accès à soi-même, à ses propres volon­tés, à ses désirs.” Femme trom­pée, elle s’est affran­chie pour vivre ses propres amours selon ses aspi­ra­tions, selon ses besoins.

C’est Annie Goet­zin­ger qui retrace ces années tout en évo­quant la Belle Époque, le Paris artis­tique du début du XXe siècle, les jour­naux, les théâtres, les femmes du monde, les comé­diennes, les demi-mondaines et des auteurs. Avec son trait élé­gant, fin, léger, ses cou­leurs sub­tiles, elle fait revivre cette époque et offre un véri­table plai­sir à regar­der ces planches entre­cou­pées de quelques car­touches mar­quant les grandes étapes de la vie de Colette. Cet album à la pré­sen­ta­tion luxueuse, élé­gante, est com­plé­tée par une pré­face de Natha­lie Crom, d’une liste des sources authen­tiques uti­li­sées par Annie Goet­zin­ger, une chro­no­lo­gie de sa vie jusqu’à son décès le 5 aout 1954. Une bio­gra­phie suc­cincte de ceux qui ont fait l’entourage de la roman­cière et une biblio­gra­phie per­mettent d’approfondir le contenu de cet album.

Annie Goet­zin­ger se fait rare. Quel dom­mage que son talent ne soit pas plus mis en valeur, un regret que la lec­ture de cet album intensifie.

serge per­raud

Annie Goet­zin­ger, Les appren­tis­sages de Colette, Dar­gaud, mars 2017, 128 p. – 24,95 €.