Olivier Kaeppelin, Oda Jaune, White sculptures

Les sculp­tures idéales d’Oda Jaune

Oda Jaune née à Sofia et vivant à Ber­lin est connue comme peintre néo-surréaliste. Des formes colo­rées errent dans ses toiles en des espaces indé­fi­nis. Mais avec ses sculp­tures en por­ce­laine cuites à 1200 degrés elle explore un nou­veau ter­ri­toire. La cou­leur atta­chée au soleil, à la lumière, au posi­tif est rem­pla­cée par la blan­cheur imma­cu­lée aux formes étranges et poé­tiques à la dou­ceur sub­tile et réma­nente.

L’artiste exté­rio­rise une pen­sée, une émo­tion, un sen­ti­ment que cha­cun cache en lui. Elle prouve aussi qu’il existe des élé­ments vitaux dont on ne sait pas à quoi ils res­semblent mais aux­quels elle donne corps.

Olivier Kaep­pe­lin sou­ligne com­bien Oda Jaune fomente une forme de dyna­mique visible entre formes orga­niques et formes cultu­relles par la sculp­ture. Elle joue d’un cer­tain baroque, d’une forme de manié­risme. Sou­ve­nirs, lec­tures, images aper­çues sur Inter­net lui per­mettent de trou­ver son ins­pi­ra­tion. Tou­te­fois la « cause » est secon­daire. Ce qui compte reste le résul­tat : il est fascinant.

jean-paul gavard-perret

Oli­vier Kaep­pe­lin, Oda Jaune — White Sculp­tures, Hatje Cantz, Ber­lin, 2017, 128 p. — 38,00 €.