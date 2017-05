Claudine Drai, Hubert Barrère, Olivier Kaeppelin & Guy Martin, Le Lien des Mondes (exposition)

Guy Mar­tin : un chef à Venise

Ce pro­jet artis­tique est inédit. Il a le mérite de créer la ren­contre non seule­ment de l’art contem­po­rain, de la poé­sie, et de la haute cou­ture — ce qui est rela­ti­ve­ment cou­rant — mais aussi de l’art culi­naire. Il est défendu ici par un des chefs majeurs, esthète rare et à haute valeur humaine : celui du Grand Véfour (entre autres). Guy Mar­tin donne ici toute la puis­sance de son don des saveurs.

Les per­son­nages, les reliefs, les peuples et pay­sages de papier de Clau­dine Drai se trouvent ainsi rehaus­sés habi­le­ment par l’intrusion du chef afin que les sens soient mis en réson­nance aux côtés de la poé­sie d’Olivier Kaep­pe­lin et des sil­houettes d’Hubert Bar­rère. L’attention du regar­deur se trouve atta­chée non seule­ment au regard mais à d’autres rela­tions impal­pables mais fortes de fra­grances subtiles.

Elles se cris­tal­lisent au delà de simples états cor­po­rels ou du logos grâce aux indices de Guy Mar­tin. L’art prend une autre dimen­sion : une puis­sance rim­bal­dienne à tra­vers le jeu des indices. Ce qu’il est convenu d’appeler l’intégrité consti­tu­tive de l’art se trouve ren­for­cée. L’image est affec­tée d’un “je ne sais plus ce que c’est” (Beckett) là où les divers élé­ments consti­tu­tifs d’une telle expo­si­tion et par la pré­sence des saveurs agissent solidairement.

jean-paul gavard-perret

Clau­dine Drai, Hubert Bar­rère, Oli­vier Kaep­pe­lin & Guy Mar­tin, Le Lien des Mondes, du 10 mai au 27 sep­tembre, Magaz­zino Gal­lery du Palais Contarini-Polignac de Venise :

http://www.palazzocontarinipolignac.com/Magazzino-Gallery