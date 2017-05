Valérie Dehoux vers moins de bougies et plus de jeunesse : entretien avec l’artiste

A la une com­mu­nion végé­tale des images toutes faites et sou­vent atteintes de mil­diou, Valé­rie Dehoux pré­fère la com­mo­tion phy­sique et men­tale du col­lage. Par sub­strats et rem­po­tages, l’artiste devient une sémio­logue en acte. Elle pousse les images pré­emp­tées dans les buis­sons du sens pour les four­rer (culotte reti­rée par­fois) d’une main cou­pante propre à sug­gé­rer des visions sou­ter­raines. Il arrive que le gla­mour suive son cours der­rière les bro­co­lis. L’artiste pro­pose du pre­mier des visions aussi allu­sives qu’ironiquement fabuleuses.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

L’idée enso­leillée que je vais peut être créer une nou­velle œuvre ori­gi­nale et surprenante.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Mon rêve de petite fille : maman de deux gar­çons, je les ai réalisés.

A quoi avez-vous renoncé ?

J’ai renoncé à l’idée que les gens un jour ces­se­ront de se faire la guerre.

D’où venez-vous ?

Je viens de la région des pays de Loire, près de Nantes.

Qu’avez-vous reçu en « héri­tage » ?

L’envie de créer et d’imaginer sans cesse : Le des­sin artis­tique et la créa­tion d’histoire ima­gi­naire, que j’ai pu relaté à mes enfants lorsqu’ils étaient petits.

Qu’avez vous dû “pla­quer” pour votre tra­vail ?

La lec­ture de romans.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Oh oui, des crêpes bre­tonnes avec du beurre salée de Gué­rande. Ma famille est d’origine bretonne.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

Je veux sim­ple­ment suivre mon res­senti et oser tout sim­ple­ment faire des créa­tions selon mes idées.

Com­ment définiriez-vous votre tra­vail de col­la­giste ?

La créa­tion d’un monde fée­rique , ima­gi­naire et sur­tout irréa­liste : en fait, cela me per­met de me libé­rer des contraintes de notre vie quotidienne.

Quelle fut l’image pre­mière qui esthé­ti­que­ment vous inter­pella ?

Le tableau de Picasso : « Guer­nica » : il est inté­res­sant de connaître son histoire.

Et votre pre­mière lec­ture ?

« Babar ».

Quelles musiques écoutez-vous ?

J’écoute de la variété fran­çaise et étrangère.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

« Tatiana » de Paul­lina Simons, je l’ai lu au moins six fois.

Quel film vous fait pleu­rer ?

Un film rela­tant une his­toire vraie et triste (la fin du Tita­nic, la pre­mière fois que je l’ai vu).

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

J’évite la glace du matin car je compte plus sur le men­tal : vivre au jour le jour avec ses moments de posi­ti­vité et d’amour avec mes proches.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A mon par­rain que j’adorais !

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Sim­ple­ment une petite mai­son au bord de la mer, en Loire atlan­tique, où vivait mes grands-parents , on y allait sou­vent le week-end, et j’y ai des sou­ve­nirs qui me tiennent chaud au cœur dès que j’ y pense…

Quels sont les écri­vains et artistes dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Non pas des artistes, mais plu­tôt ma famille qui m’entoure et mes amis . Bref, ceux sur qui on peut comp­ter et que l’on compte sur le bout des doigts.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Moins de bou­gie, et plus de jeunesse.

Que défendez-vous ?

La paix et la fraternité.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Nor­ma­le­ment, je dirais que l’on ne peut don­ner à l’autre que ce que l’on a pu rece­voir d’autrui : comme l’amour d’une mère ou d’un père à ses enfants.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Sou­vent, les gens répondent à ce qu’ils veulent bien entendre !

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Aucune, il y a tou­jours tel­le­ment à dire sur chaque indi­vidu. Je vous remer­cie sim­ple­ment de cette atten­tion que vous avez eue pour moi.

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­lisé par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 8 mai 2017.