Céline du Chéné & Cécile Hug, Blason du corps

Nou­velle carte du Tendre

Cécile Hug par ses répé­ti­tions, varia­tions et litotes sub­tiles dégage la repré­sen­ta­tion du corps de toute vision tota­li­sa­trice. Ses des­sins, mou­lages et pho­to­gra­phies « disent » ou évoquent la pointe d’un sein, le sexe, la bouche, l’aisselle, l’oreille entre réa­lisme et allé­go­rie. Céline du Chéné défi­nit par­fai­te­ment de tels « petits ter­ri­toires de sen­sua­lité» : « Le monde de Cécile Hug s’apparente à une carte du Tendre. Là où les amants du XVIIe siècle arpen­taient les che­mins de l’amour l’artiste dresse sa car­to­gra­phie amou­reuse ».

Elle a rai­son. L’œuvre s’apparente à une sorte de « Visi­ta­tion ». Le frag­ment crée une belle auto­rité d’altération iro­nique ou volup­tueuse et une puis­sance énig­ma­tique en sor­tant du corps des « excep­tions ». Elles deviennent des lois sui gene­ris et à leur manière éli­minent les règles anté­rieures de la repré­sen­ta­tion. Le tra­vail tient d’une recons­truc­tion « élé­men­taire » par les par­celles de réa­lité exhaus­sée qui est la leur.

Cécile Hug crée en relief ou en à-plat des bla­sons refor­mu­lés pour nour­rir l’imaginaire. Ils désen­clavent l’œuvre entière de tout risque d’impasse. Se découvre alors chez la créa­trice l’affirmation d’une excep­tion à la règle com­mune. La pas­sion pour le des­sin, la pho­to­gra­phie, le mou­lage per­met de repré­sen­ter un inconnu de l’être en mon­trant sa réa­lité par de telles figu­ra­tions par­ti­cu­lières. La réa­lité psy­cho­lo­gi­sante s’efface au pro­fit d’une sym­bo­lique d’un nou­veau genre et d’une para­doxale « choséité ».

jean-paul gavard-perret

Céline du Chéné & Cécile Hug, Bla­son du corps, Lit­te­ra­ture Mineure, Rouen, 2017 — 8,00 €.