Mario Dal Molin, Baci(exposition)

Les bai­sers

Mario Dal Molin prouve que la bouche est tout sauf comme une erreur au milieu de la figure. Par suite d’efforts conju­gués à tous les temps de l’indicatif et du condi­tion­nel, elle met le crâne et le corps en état de tem­pête. Le zéro de conduite dans les rues fait des amants d’un jour ou de tou­jours des insom­niaques rêveurs, Les choses du bas sont donc exci­tées par celles du haut. Le bai­ser devient l’avaleur de mots et leur com­plé­ment direct.

Cha­cun vit dans l’espoir du pre­mier et son attente. Existent ainsi des bai­sers de jour, des bai­sers de nuit. Cer­tains sont lents, d’autres rapides. Qu’importe si le corps est en mou­ve­ment ou immobile.Les bai­sers res­tent silen­cieux au milieu des bruits de la cité. Cer­tains se font ados­ser à un mur par grand froid pour se réchauf­fer ou dans la cha­leur de l’été. Existent des bai­sers au ciné, des bai­sers de ciné pour Belle au Bois Dor­mant et pour la réveiller Cer­tains sont de maroufle et d’autres marou­flés. Existent aussi des bai­sers de plage. Sur celle de Sète, ils sont rare­ment ascètes. Pour peu qu’on sache quit­ter l’A7. Ces bai­sers sentent le sel. D’autres sont poivre et sel quoique sucrés pour les gour­mandes et les gourgandins.

Certains com­mencent par le plus grand des hasards et finissent en encen­soirs. Même les bai­sers FMR peuvent être expo­nen­tiels et ceux des Inuits sans doute inouïs lors d’une nuit de six mois — chauds dedans ! Spo­ra­diques ou non, il faut les accu­mu­ler tant ils sécrètent des bottes secrètes et des envoû­te­ments qu’apprécie la nature humaine. A ceux qui y suc­combent, Mario Dal Molin adresse son regard qui n’a rien de voyeur. Ses pho­tos portent le res­pect envers celles et ceux qui y suc­combent afin de s’extraire de là où pro­vi­soi­re­ment nous errons.

jean-paul gavard-perret

Mario Dal Molin, Baci, Foto Club Padova, 2017.