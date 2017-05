Gérard Filoche & Patrick Raynal, Cérium

Une intrigue d’une actua­lité brûlante

On ne peut pas dire qu’un cou­rant de sym­pa­thie passe entre Jean Carré, ins­pec­teur du tra­vail dans le 3e arron­dis­se­ment de Paris et Dan Moïse, offi­cier de police, lors de leur ren­contre dans une cave dif­fi­cile d’accès du 29 rue Char­lot. Un ouvrier chi­nois a eu le bras droit, non pas arra­ché par une machine comme le pen­sait Jean, mais coupé au sabre comme l’affirme Dan. Ce n’est donc pas une affaire de non-respect de la sécu­rité mais une affaire cri­mi­nelle. Cepen­dant, crime ou acci­dent du tra­vail il allait fal­loir, pour Jean, rédi­ger un rap­port. De plus, cette petite entre­prise sem­blait faire fi du droit du tra­vail.

C’est Dan qui le rap­pelle, quelques jours plus tard, pour lui annon­cer que Mme Zhu, que Jean a ren­con­trée la semaine der­nière, a été assas­si­née avec sa fille. Son mari a dis­paru. Il lui demande s’il a été éga­le­ment des­ti­na­taire d’une lettre ano­nyme, un docu­ment de plu­sieurs pages fort docu­men­tées qui cible quarante-cinq entre­prises chi­noises du quar­tier, les accu­sant de tra­fic, cor­rup­tion, pros­ti­tu­tion… Et l’affaire dérape. Jean va être confronté à : “…trois morts, une muti­la­tion, deux dis­pa­rus, deux sus­pects, une ten­ta­tive de com­pro­mis­sion, un pas­sage à tabac, une menace sur ses enfants, une double pro­tec­tion rap­pro­chée, une explo­sion sui­vie d’un incen­die…” Et il reste face à un tra­fic inconnu !

Pour ce pre­mier volet d’une tri­lo­gie (Cérium — Sama­rium – Lan­thiane), le duo Gérard Filoche et Patrick Ray­nal met en scène un héros qui œuvre comme ins­pec­teur du tra­vail dans le 3e arron­dis­se­ment de Paris. Celui-ci se trouve en butte à une affaire qui dépasse le cadre de ses attri­bu­tions pro­fes­sion­nelles. C’est une acti­vité que connaît bien Gérard Filoche, ancien ins­pec­teur. Cette connais­sance lui per­met de nour­rir le texte de mille détails, d’anecdotes qui donnent une vraie dimen­sion, un ton et une véra­cité cer­tains à l’intrigue. Une intrigue qui prend en compte la réa­lité du quar­tier où elle se déroule, une zone qui concentre une com­mu­nauté chi­noise, une popu­la­tion de com­mer­çants, d’artisans qui vivent sans trop se pré­oc­cu­per du droit social fran­çais. Le cérium, qui donne son titre au pré­sent roman, est le plus abon­dant du groupe qua­li­fié de Terres rares, ces métaux deve­nus stra­té­giques dans l’économie mon­diale.

Les auteurs décrivent cet arron­dis­se­ment, donnent un bref his­to­rique sur les racines de l’activité de « bat­teurs de métaux » livrant nombre de faits, de par­ti­cu­la­ri­tés sur le fonc­tion­ne­ment de ces struc­tures où la débrouille est la règle numéro 1, avec le goût du secret. Outre une des­crip­tion phy­sique du quar­tier, des élé­ments archi­tec­tu­raux remar­quables, tel cet ange géant du sculp­teur Delange, ils émaillent leur récit de rap­pels d’événements his­to­riques s’étant dérou­lés dans cer­tains de ces lieux. Des dia­logues enle­vés, dyna­miques, riches en for­mu­la­tions et réflexions s’intègrent dans une his­toire riche en rebon­dis­se­ments, péri­pé­ties et coups de théâtre. Le héros, dont on par­tage le quo­ti­dien banal, est un grand ama­teur de lec­ture. Même si Patrick Ray­nal est un spé­cia­liste de la lit­té­ra­ture amé­ri­caine, il est regret­table qu’il lui donne à lire du James Ell­roy. Il y a tel­le­ment d’auteurs fran­co­phones qui pro­posent des romans magni­fiques qu’il aurait pu se dis­pen­ser d’aller cher­cher une “tête de gon­dole” de ce genre.

Ancien garant du droit du tra­vail, syn­di­ca­liste plus que convaincu, Gérard Filoche impulse dans le cours de son récit ses convic­tions, cite nombre d’exemples d’infractions, fait vivre la réa­lité de ces fonc­tion­naires qui : “…étaient impo­pu­laires alors que, jus­te­ment, ils pro­té­geaient le popu­laire.” Cérium est un superbe roman qui, avec une intrigue rele­vée, aborde des sujets très actuels dans un cadre ren­forcé par les enjeux de la pro­chaine man­da­ture présidentielle.

serge per­raud

Gérard Filoche & Patrick Ray­nal, Cérium, Cherche Midi, coll. Thril­ler, avril 2017, 270 p. – 19,80 €.