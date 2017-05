Anne Van Der Linden & Costes, Pot Pourri

Les doigts dans la confiture

Les 34 chan­sons de Costes, extraites de ses 34 disques sor­tis entre 1986 et 2007, sont illus­trées par Anne Van der Lin­den. Et ce sont bien ses images qui donnent toute la force au livre. S’y retrouvent fées, dia­blesses et contes plus ou moins obs­cènes – et bien plus que moins. Aux chan­sons qui sont la chair sen­sible et flam­boyante por­tée par l’infini du désir et qui sem­blait pen­ser qu’après elle n’y a plus rien ni per­sonne, Anne Van der Lin­den change la mise. Et si un homme lui assure que sa lubri­cité cause sa perte, elle répond par ses « vora­trices » qui jettent aux paters noceurs leurs propres « sus aux loustics !».

Elle ne se sent cou­pable ni devant les esprits ni face aux les hommes. Dans son intime « ite », les cer­ti­tudes bas­culent en copeaux de volupté. Tout semble créé pour la tripe et le vice. Le tout dans la tra­ver­sée des délices. Qu’ils soient par­fois ordu­riers ne fait que les activer.

jean-paul gavard-perret

Anne Van Der Lin­den & Costes, Pot Pourri, pré­face de Sophie Diaz, Edi­tions Le Der­nier Cri, 2017, 90 p. — 30,00 €.