Christophe Bec & Dejan Nenadov, Le Fulgur — t.1 : “Au fond du gouffre”

Les océans et leurs grandes pro­fon­deurs ont tou­jours été, pour l’homme, une source de ter­reur et d’attraits. Ter­reur face à l’inconnu, émo­tions ren­for­cées par l’imagination et des récits exa­gé­rés de cer­tains, attraits car la nature humaine est curieuse et avide de décou­vertes. Nombre de créa­teurs de fic­tion, dont le célé­bris­sime Jules Verne, n’ont pas hésité à explo­rer cette veine. Chris­tophe Bec, à qui les lec­teurs doivent, entre autres, Pro­mé­thée (Soleil) et Car­thago (Huma­nos), reprend un récit d’aventures de 1907 pour une adap­ta­tion en une série pro­met­teuse.

Le récit com­mence avec le nau­frage, près du canal du Yuca­tan, en 1907, de la Sierra Maes­tra, un cargo vic­time d’une vague défer­lante peu com­mune.

Quelques jours après, à Paris dans les locaux de l’Académie des Sciences, le pro­fes­seur Clau­dian se fait conspuer par ses confrères quand il annonce sa nou­velle décou­verte qui reste, pour l’heure, théo­rique car il n’a ni l’argent, ni les moyens tech­niques de mener à bien ses expé­riences. C’est Joe Kens, un Amé­ri­cain for­tuné grâce au pétrole, qui lui offre l’argent néces­saire pour pour­suivre ses recherches.

Trois ans plus tard, deux navires sont sur les lieux où a coulé la Sierra Maes­tra. À bord de l’un d’eux, Clau­dian, Kens et une équipe d’aventuriers (au sens noble du terme) se pré­parent à une expé­rience unique. Il s’agit d’aller à 4 000 mètres de pro­fon­deur, recher­cher l’or contenu dans les cales avec un sous-marin révo­lu­tion­naire inventé par Clau­dian et dénommé le Ful­gur. Et toute l’équipe plonge au fond du gouffre. Les décou­vertes de toutes natures ne vont pas man­quer, comme les dan­gers sans nombre qui guettent ces explo­ra­teurs d’un genre nou­veau accé­dant à un monde jamais exploré.

Chris­tophe Bec adapte un roman de Paul de Sémant, un auteur illus­tra­teur qui fit, entre autres, les cou­ver­tures des romans du Capi­taine Dan­rit. Ce récit est paru en épi­sodes dans Le Globe-Trotter de mars à août 1907. Il a été repris en volume par la libraire E. Flam­ma­rion vers 1910. Le scé­na­riste semble reprendre le décou­page ini­tial du roman car il pro­pose XI cha­pitres sur trois albums. Ce roman, bien dans l’esprit du début du XXe siècle qui vit l’émergence de tant de grands auteurs et de héros encore célèbre aujourd’hui, joue avec tous les codes du récit d’aventures. Il mêle pro­grès scien­ti­fique et tech­nique avec l’amour de la décou­verte sans, pour autant, écar­ter la notion de pro­fits. Il y a un mil­liard en or pur dans la fosse et le mécène Joe Kens avoue : “Mais mon autre marotte, et pas des moindres, est la chasse au tré­sor !“

Chris­tophe Bec reste fidèle aux élé­ments de l’intrigue mais ajoute sa « patte » pour une his­toire qui s’avère, dans ce pre­mier tome, dia­ble­ment attrayante.

Le gra­phisme a été confié à Dejan Nena­dov pour le des­sin et à Tanja Cinna pour la mise en cou­leurs. Le pre­mier offre une mise en images réa­liste grâce à un très joli coup de crayon. Il pri­vi­lé­gie les détails et sait faire res­sen­tir le côté oppres­sant de l’ambiance, un côté magni­fi­que­ment ren­forcé par une mise en cou­leurs sombre qui res­ti­tue l’atmosphère des grands fonds.

Avec Au fond du gouffre, les auteurs pro­posent un pre­mier tome fort réussi, sus­citent l’attente d’une suite qui, à n’en pas dou­ter, doit être palpitante.

serge per­raud

Chris­tophe Bec (scé­na­rio), Dejan Nena­dov (des­sin) & Tanja Cinna (cou­leurs), Le Ful­gur — t.1 : “Au fond du gouffre”, Soleil, avril 2017, 64 p. — 15,50 €.