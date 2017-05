Charles Reznikoff, Holocauste

Les racines du mal

Surgissent dans le chant pro­fond de Charles Rez­ni­koff ver­tiges et appels, pul­sa­tions et jaillis­se­ments pour témoi­gner de l’Histoire et de ses hor­reurs et afin d’inventer autre chose que la mort. Le poète a dû apprendre à la désap­prendre pour atteindre de tels visages et sil­houettes. Cela demande par­fois une vie. Apprendre n’est pas prendre, c’est se défaire tout en gar­dant une force mili­tante de rap­pel.

Le poète atteste donc de la vie pré­sente par des sur­vi­vances à valeur d’icones char­gées de ten­sions, de nœuds, de forces. Il ne se coule pas dans sa « fonc­tion » de poète, ses masques, ses codes, ses faux gestes et ses pro­to­coles. Il rompt le joug des répé­ti­tions et des faux savoirs. Il retourne là où tout a com­mencé et ou tout a fini.

Son acte créa­teur crée des branches nou­velles au réel dans la vibra­tion d’ images aussi simples, ter­ribles qu’ouvertes. La crois­sance du monde a lieu là où la mort fut don­née. Ici, il n’y a pas deux mondes — un dedans et un dehors ou encore un avant et un main­te­nant. Sur­git la fusion. Se découvrent la roue cos­mique des tor­tures des inno­cents et leur danse macabre. Accueillant ce qui lui vient de la Shoah, le poète fait le vide pour atti­rer le ver­tige et demeu­rer fidèle à sa loi inflexible : ne pas ensei­gner, révé­ler. Révé­ler les faux mondes, les savoirs car­cé­raux dans l’espoir de bri­ser la chaîne des causes et des effets.

La poé­sie sort d’elle-même pour rap­pe­ler le monstre et son cercle immense là où les pous­sées du passé et du futur sont latentes.

jean-paul gavard-perret

Charles Rez­ni­koff, Holo­causte , tra­duit de l’anglais (U.S.A.) par André Mar­ko­wicz, Edi­tions Unes, 2017, 120 p. — 20,00 €.