Eugène Ostashevsky, Le Pirate Qui Ne Connaît Pas la Valeur de Pi

Sound lavis et par­ti­tions graphiques

Né en ex-Union Sovié­tique mais émi­gré très vite à New York, Eugène Osta­shevsky vit à Ber­lin et enseigne à Paris. Il écrit en anglais une poé­sie aussi phi­lo­so­phique que ludique dans un esprit Dada et under­ground. Son Pirate fiancé à un Per­ro­quet est autant une paro­die de Peter Pan que de Bon­nie and Clyde. La psy­cho­lo­gie des deux pro­ta­go­nistes est fan­tai­siste et les hypo­thèses sur leurs pos­tu­la­tions dou­teuses. Preuve que sou­dain la poé­sie est le moins abs­trait des arts. Et les des­sins de Jean-Marie Scan­reigh finissent cette méta­mor­phose.

Lorsque le Per­ro­quet crotte sur le pirate, celui-ci ne lui rend pas la pareille. Sans doute parce que l’oiseau est éru­dit. Mais jusqu’à un cer­tain point : il lit de la phi­lo­so­phie, chante en alle­mand mais est inca­pable d’interpréter le Yes­ter­day des Beatles. Ce qui néan­moins ne l’empêche pas d’être un as en spé­cu­la­tion. Par­ti­tions et mon­tages pro­posent divers types d’interactions entre espace, son, rythme afin de visua­li­ser la musi­ca­lité du texte. Tout tient d’une par­ti­tion ico­no­claste. Tout perle, s’épluche et vire­volte en divers types de progressions.

Il y a là du faux kitsch et un vrai post­mo­der­niste. La poé­sie laisse à la pho­to­gra­phie sa faculté de repré­sen­ter et au cinéma sa capa­cité nar­ra­tive. L’auteur opère par mou­ve­ments au sein de la fixité. Il semble créer à l’instinct et au plus pressé. Mais il ne faut pas s’y trom­per. Son approche est aussi rapide que lente et tou­jours sur le fil du rasoir. Son geste de prise n’approche rien d’établi.

jean-paul gavard-perret

Eugène Osta­shevsky, Le Pirate Qui Ne Connaît Pas la Valeur de Pi, tra­duit de l’angalais (U.S.) par Sophie Schulze, Ate­lier de l’agneau, coll. Bilingue, 2017, 68 p. — 14,00 €.