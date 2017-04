Addio a Vito Acconci, sperimentatore fu un pioniere della body art (Adieu à Vito Acconci, l’expérimentaeur qui a ouvert la voie du body art)

Corriere della Sera

29 aprile 2017

Addio a Vito Acconci, spe­ri­men­ta­tore fu un pio­niere della body art

Negli anni Ses­santa e Set­tanta l’artista ame­ri­cano usava il suo corpo per esplo­rare le contrad­di­zioni della società contem­po­ra­nea. Fu anche poeta, archi­tetto e desi­gnerRitratti di Vito Acconci di Mimmo Jodice

di SEVERINO COLOMBO

Si è spento a 77 anni Vito Acconci, artista, archi­tetto e poeta: era consi­de­rato il padre della body art. Ame­ri­cano, Acconci era nato il 24 gen­naio 1940 nel Bronx; ragazzo talen­tuoso aveva fre­quen­tato la scuola gesuita Regis High School di Manhattan.

Aveva iniziato la car­riera artis­tica come poeta spe­ri­men­tale diven­tando negli anni Set­tanta un pio­niere della body art, pra­tica artis­tica che pre­vede l’uso del pro­prio corpo come mate­riale di ricerca: sog­getto di opere di foto­gra­fie, film e pro­du­zioni video. Con i suoi lavori Acconci si pro­po­neva di esplo­rare il disa­gio contem­po­ra­neo e il males­sere esistenziale.

Tra le sue per­for­mance più note Fol­lo­wing Peace (1969) in cui seguiva per­sone scelte a caso tra la folla di Man­hat­tan, Seed­bed (1972) sul concetto di esi­bi­zio­nismo e Three Adap­ta­tion Stu­dies (1970), in cui esplo­rava e met­teva alla prova il suo corpo in vari modi. Dalla metà degli anni Set­tanta Acconci si è dedi­cato all’architettura e al design urbano con opere che dia­lo­gano in maniera poco orto­dossa con l’ambiente circostante.

tra­duc­tion :

Cor­riere della Sera

le 29 avril 2017

Adieu à Vito Acconci, l’expérimentaeur qui a ouvert la voie du body art

Dans les années soixante et soixante-dix, l’artiste amé­ri­cain uti­li­sait son corps pour explo­rer les contra­dic­tions de la société contem­po­raine. Il fut aussi poète, archi­tecte et designer

Por­traits de Vito Acconci par Mimmo Jodice

par Seve­rino Colombo

Artiste, archi­tecte et poète, Vito Acconci s’est éteint à 77 ans. Il était consi­déré comme le père du body art. Amé­ri­cain, Acconci était né le 24 jan­vier 1940 dans le Bronx ; le jeune homme talen­tueux avait fré­quenté l’école jésuite Regis High School de Man­hat­tan.

Il avait com­mencé sa car­rière artis­tique comme poète expé­ri­men­tal, deve­nant dans les années soixante un pion­nier du body art, pra­tique artis­tique qui pres­crit l’usage de son corps comme maté­riel de recherche : sujet d’oeuvres pho­to­gra­phiques, films et réa­li­sa­tions vidéo. Avec ses tra­vaux, Acconci avait pour but d’explorer les dif­fi­cul­tés de son époque et le malaise existentiel.

Parmi ses per­for­mances les plus connues : Fol­lo­wing Peace (1969) dans laquelle il sui­vait des gens choi­sis au hasard dans la foule de Man­hat­tan, Seed­bed (1972) sur le concept d’exhibitionnisme et Three Adap­ta­tion Stu­dies (1970), où il explo­rait et met­tait à l’épreuve son corps de manières dif­fé­rentes. Au milieu des années soixante-dix, Acconci se dédia à l’architecture et au design urbain avec des oeuvres qui dia­lo­guaient de façon peu ortho­doxe avec le milieu environnant.

