Collectif, Lettres choisies de la famille Brontë

Pour les ama­teurs de grande littérature

L’ini­tia­tive d’offrir au lec­to­rat fran­çais envi­ron trois cents lettres de la famille Brontë – dont la plu­part ont pour auteur Char­lotte – était en elle-même bonne, et le résul­tat final est des meilleurs pos­sible. Voici un beau volume, à la fois maniable et agréable à voir comme à tou­cher, et une belle tra­duc­tion, judi­cieu­se­ment anno­tée, ni trop, ni trop peu. Quant aux lettres elles-mêmes, on les lit à la manière d’un roman, avec entrain, tant elles se révèlent pas­sion­nantes : même dans les cas où Char­lotte Brontë pré­tend n’avoir pas grand-chose à racon­ter, elle s’y prend avec l’art d’une grande épis­to­lière.

Parmi les lettres de jeu­nesse, les siennes contrastent avec celles de Bran­well d’une façon poi­gnante : même si l’on igno­rait la suite de l’histoire, le frère y appa­raît si pré­somp­tueux et si fra­gile (pp. 48–50), quand il s’adresse à des hommes de lettres de renom, qu’on n’a guère moyen de croire en son ave­nir lit­té­raire. Tan­dis que la sœur, pour être elle aussi débu­tante, n’en écrit pas moins à un édi­teur poten­tiel avec une maes­tria, un sens de l’autodérision et une fine iro­nie qui ont de quoi nous ébau­bir (lettre n° 35). Lorsqu’elle écrit à d’autres édi­teurs, dans les années sui­vantes, Char­lotte se montre tout aussi vir­tuose et pleine d’esprit.

Ses lettres pri­vées la révèlent par endroits net­te­ment plus vul­né­rable – quand elle évoque ses tristes expé­riences de gou­ver­nante, sa vie à Bruxelles ou la soli­tude qui lui pèse après la mort de son frère et de ses sœurs -, mais mal­gré cela, l’aspect le plus frap­pant de son carac­tère tel qu’on le lit entre les lignes, au fil du temps, demeure la force d’âme. Le lec­teur est frappé aussi par le mélange de roman­tisme et de désa­bu­se­ment qu’elle mani­feste lorsqu’il est ques­tion d’hommes : à maintes reprises, elle fait entendre à son amie Ellen Nus­sey qu’on ne sau­rait trou­ver grand-chose de réjouis­sant chez la gent mas­cu­line, mais cet avis ne l’empêche pas de décla­rer, à une autre cor­res­pon­dante : “Je sais ce qu’est l’amour, ou ce que j’entends par là – et si d’un tel sen­ti­ment, qui­conque, homme ou femme, a lieu de rou­gir – alors il n’est rien sur cette terre de droit, de noble, de fidèle, de vrai ni de dévoué (…)“ (pp. 513–514). Etant donné qu’à l’époque, l’expérience de Char­lotte consiste uni­que­ment en des ébauches de rela­tions avor­tées, il n’y a pas de doute que son éloge de l’amour est issu de ses propres sen­ti­ments non par­ta­gés.

Parmi les lettres d’autres membres de la famille, la plus remar­quable à mon sens est celle où le père s’adresse à Char­lotte de la part de leur chien (pp. 508–509), avec une drô­le­rie qu’on n’attendait pas d’un vieux pas­teur, et qui fait pen­ser que les sœurs Brontë avaient hérité de lui une part de leurs dons.

A lire, à relire et à offrir aux ama­teurs de grande littérature.

agathe de lastyns

Col­lec­tif, Lettres choi­sies de la famille Brontë, tra­duit de l’anglais par Constance Lacroix, Quai Vol­taire, avril 2017, 640 p. – 25,00 €