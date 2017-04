Lucia Tilde Ingrosso, Io so tutto di lei

Enquête dans un Milan désenchanté

Lucia Tilde Ingrosso pour­suit les aven­tures et les enquêtes de l’inspecteur fas­ci­nant et énig­ma­tique Sebas­tiano Rizzo. Dans ce nou­veau roman «Aprile è il più cru­dele dei mesi » (avril est le plus cruel des mois) dit l’inspecteur puisqu’il s’y trouve confronté à la mort sus­pecte d’une célé­brité pul­peuse de la société mila­naise. Dès les pre­mières pages, le lec­teur affronté cette mort qui reporte le héros à un des mys­tères les plus pénibles de sa vie d’homme et de flic : la propre mort de son père, aussi trouble que celle de la belle égé­rie. Pos­ses­seur de peu d’indices, l’inspecteur est contraint d’échafauder plu­sieurs hypo­thèses tant les com­parses troublent les pistes et ses col­lègues sont peu enclins à col­la­bo­rer. D’autant que dans cette seconde famille d’emprunt les intrigues ne manquent pas.

L’enquête sur Alina Mal­avasi se double d’une plon­gée dans un Milan désen­chanté au milieu des gale­ries d’art et des appar­te­ments luxueux. L’inspecteur est obligé d’enquêter dans un uni­vers inter­lopes où tous les pro­ta­go­nistes sont tous des cou­pables poten­tiels : ex-mari, belle-mère aca­riâtre, amie dou­teuse. Il fau­dra toute la patience et l’obstination de l’enquêteur pour venir à bout d’une enquête filée super­be­ment et qui révèle bien des sur­prises au sein autant des strates de la recherche que de la mémoire du héros.

Lucia Tilde Ingrosso ne cesse de repar­tir de là où les souf­fleurs de mort reven­diquent l’oubli afin de dis­si­mu­ler le passé. Ils n’en finissent pas de des­cendre les volets de l’oubli. Mais aucun trou de mémoire ne peut effa­cer le sillage des balles et le cri des corps. Et la roman­cière comme son héros appuie où ça fait (encore) mal. On ne lui par­donne pas faci­le­ment. Et ce, aujourd’hui comme hier.

Mais c’est pour­quoi le sys­tème roma­nesque poli­cier est par­fait. Entre la nar­ra­trice et son per­son­nage s’instruit un dia­logue « amou­reux » dans lequel la dis­tance joue son rôle et arrache le roman au bar­bouillage psy­cho­lo­gique au pro­fit du décryp­tage des plus passionnants.

jean-paul gavard-perret

Lucia Tilde Ingrosso, Io so tutto di lei, Kowalski edi­zioni, 2017, 352 p. — 15,00 €.