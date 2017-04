Dominique Lardet, Voyages Romanesques au pays d’Astrée et de Céladon

L’invi­ta­tion au voyage

Domi­nique Lar­det ouvre le lec­teur à un “pays” sou­vent ignoré : le Forez où — comme elle le rap­pelle - “se déroulent les innom­brables his­toires de l’Astrée”. Pour les ama­teurs d’Honoré d’Urfé, le livre char­pente la fic­tion dans le réel, mais en contre écho l’imaginaire est reflété dans le Lignon qui ser­pente au sein de cette plaine.

L’auteure pro­pose un jeu de miroirs. Sur­git une géo­mé­trie de l’espace qui exclut la simple mesure pour embras­ser un cadre où se joue une “pas­sion” du réel. Grâce à d’Urfé, il trouva là une per­ma­nence dont Domi­nique Lar­det fait mou­che­ron­ner bien des mou­ve­ments à tra­vers L’Astrée et ses com­men­ta­teurs dont Roger de Cor­mand, Elie Charles Fla­mand, Mario Proth.

L’auteure mul­ti­plie les che­mins entre le réel et la fic­tion au sein du ver­tige des pos­sibles. Existe tout un monde là où se déroule la fic­tion roma­nesque. Le livre se déroule sur un mode alter­na­tif. La fic­tion devient l’illusion du réel mais l’inverse est vrai aussi.

Le Forez reste l’image écrite par les résur­gences que pro­pose une créa­trice qui ne cherche en rien l’effet. Elle se reven­dique au ser­vice du pay­sage et du roman pre­mier. Sur­git en consé­quence une double musique : celle d’un roman mythique et char­nel dont est pro­posé une nou­velle lec­ture et celle tout aussi incar­née et mer­veilleuse du Forez qui n’est pas seule­ment sa dié­gèse mais le nid. Le tout pour une double invi­ta­tion au voyage dont la pro­messe duale est tenue.

jean-paul gavard-perret

Domi­nique Lar­det, Voyages Roma­nesques au pays d’Astrée et de Céla­don, Jean-Pierre Huguet Edi­teur, 2017, 368 p. — 21,00 €.