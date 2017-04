Jacques Sicard, La Géode & l’Eclipse

Que fait l’image ? (Pho­to­gra­phie, ciné­ma­to­graphe et autres médiums)

Le noir et blanc : la pho­to­gra­phie et le cinéma y voguent entre mini­ma­lisme et un cer­tain roman­tisme gothique. Jacques Sicard y intro­duit ses pré­textes en sorte de post­pro­duc­tions. Les por­traits de films ou de cinéastes en ovale, guin­guette, viole de gam­bettes, etc. fixent les images entre hier et demain afin de don­ner une sorte d’éternité à leur gîte.

Tou­te­fois, l’auteur est fas­ciné autant par les images que l’écriture. Pour abor­der le cinéma et la pho­to­gra­phie, la sienne pour­rait sem­bler arti­fi­cielle tant elle est sophis­ti­quée. Mais le pur scrip­teur a besoin de cer­tain sens d’un rite com­plexe pour rendre compte du rythme des films. Comme chez Duras, il faut donc entre texte et image une épais­seur brû­lante avec en réso­nance un sens qui dérive au-dessus de la ligne du logos basique. Bref, l’auteur devient à l’écriture ce que Del­phine Sery­rig est à la voix. Son texte ne suit en rien les sen­tiers bat­tus de l’analyse : il pro­duit le son d’ “un piano à remiges”.

Certes, il arrive que par les jeux d’échos par­fois sub­tils, d’un texte à l’autre, la somme des détails de livre pro­duise sinon l’insaisissable du moins la tra­jec­toire d’une étoile filée à tra­vers des séquences où se rêve un film impos­sible sur la tra­ver­sée de l’acte artis­tique — quelle qu’en soit la nature si bien que comme chez Denis Roche la “luciole” de l’écriture s’éloigne de l’insecte incan­des­cent pour s’affirmer “pur arte­fact”.

L’ambition est réus­sie. Tout un pano­rama du pho­to­gra­phique et du fil­mique jusqu’à d’autres séquences plus pic­tu­rales et lit­té­raires devient un laby­rinthe. Eli­sa­beth Gaille­drat le clôt en pro­po­sant la clé du livre : fait d’images, il se donne à entendre. Et l’auteure de pré­ci­ser : “les phrases s’enforment d’une dis­tance à prendre entre le dedans et le dehors”.

L’art des plus sub­tils de la fugue est donc monté. Exer­cice de trans­pa­rence sur la qua­lité des oeuvres pré­sen­tées, chaque texte va aux confins de l’obscur et de la clarté pour offrir une étrange phos­pho­res­cence. Les mots de “simple” sens dérivent vers un mirage de vibra­tions syn­taxiques et lexi­cales où néan­moins le délire ver­bal sert une vérité : ce que l’auteur écrit en quelques mots sur Tex Avery ou Diane Arbus, sur Artaud ou Moretti vaut bien des pen­sums.

Le livre demeure un des plus beaux chants adres­sés à la pho­to­gra­phie, au cinéma et en coda à l’art et la lit­té­ra­ture. Il rap­pelle — en trans­for­mant quelque peu la phrase de Cio­ran citée par l’auteur — que l’illusion de l’art est la lumière de la nuit humaine.

jean-paul gavard-perret

Jacques Sicard, La Géode & l’Eclipse, Edi­tions Le Pli, 2017, 180 p. — 25,00 €.