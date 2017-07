Christian Vogels, Iconostases

Un cer­tain manque d’impertinence

A force de com­bi­na­toires intel­lec­tua­li­santes, l’esprit d’élévation qui habite le livre de Chris­tian Vogels perd de sa sub­stance. Le goût de la machi­ne­rie poé­tique fait que le texte prend l’eau par effet de colonnes et de trames concas­sées. Trans­for­mant les vieilles contraintes en de nou­velles, rien ne pro­gresse vrai­ment. Cela sent le défi savant. Mais n’est pas Mal­larmé qui veut. Et spa­tia­liste pas plus.

Là où Pierre Gar­nier inven­tait par la géo­phy­sique du poème un sens, l’auteur cherche l’effet d’autant qu’il est servi géné­reu­se­ment par Jacques Bré­mond qui se fend d’un for­mat rare et d’une typo­gra­phie dont, en tant qu’éditeur clas­sieux, il a le secret.

Tout cela souffre d’un cer­tain vide réparti en bifur­ca­tions, cir­cu­la­tions plus ou moins intem­pes­tives pour faire « comme si » le sens du poème comme de la vie ne pou­vait qu’échapper là où aucune thé­ma­tique pré­cise n’arrive à trou­ver racine. Il y a un peu d’amour, de désir, de sen­sua­lité, de spi­ri­tua­lité. Tout laisse néan­moins le lec­teur sur sa faim.

Chris­tian Vogels se veut trop intel­li­gent ou astu­cieux pour séduire sinon par effet de sur­face. A être trop savant, le poète manque de grâce et de réelle impertinence.

jean-paul gavard-perret

Chris­tian Vogels, Ico­no­stases, Edi­tions Jacques Bré­mond, 2017, 108 p. — 25, 00 €.