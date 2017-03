Fabienne Raphoz, Blanche baleine

Baleine vole

Fabienne Raphoz sait se faire tel­lu­rique et rupestre lorsqu’il le faut. Mais elle est tout autant ailée, aérienne. Pour autant, elle ne se veut ni ange, ni bête mais pro­fon­dé­ment humaine. Sa magni­fi­cence passe non par la luxure mais la fru­ga­lité. Sa baleine devient la plus forte de toutes les allé­go­ries para­doxa­le­ment ter­riennes.

Elle repré­sente le lieu pre­mier, « la balme », l’utérus où tout com­mence. Elle est la bien­veillante, l’ouverte au sen­ti­ment océa­nique au sein même des rochers et de la végé­ta­tion. Le cétacé reste l’instance par­ti­cu­lière de l’imaginaire de l’enchantement vital. Sa réfé­rence n’est plus seule­ment l’abri qui per­mit à Jonas sa vraie nais­sance mais l’aile qu’Ianna Andréa­dis met en exergue dans l’illustration de la cou­ver­ture du livre.

Une nou­velle fois, l’auteur conjugue rigueur et ver­tige, proche et loin­tain : les repères glissent des pays de Savoie au Mexique selon un dépla­ce­ment qu’Artaud n’aurait pas renié. Comme lui, elle y découvre les terres rouges d’une sorte de “Buis­son pre­mier”. Il trans­forme le néant en vie avant que dans le der­nier temps du livre, le « tell » — notion d’archéologie — rap­pelle (en guise de pré­ven­tion) les ruines de construc­tions humaines.

La sophis­ti­ca­tion de l’écriture ne se com­plaît pas ici en un art pour l’art. Se crée la fusion entre l’élémentaire et ce qui prend un par­fum d’inconnu. La déno­mi­na­tion com­mune se double de termes plus scien­ti­fiques afin de mon­trer tous les liens qui font le monde. Du simple pas­se­reau, la poé­tesse passe à « la ritour­nelle aimée de la liste » comme elle trans­forme un fruit géné­rique en ses dif­fé­rentes espèces dans un chan­ge­ment non seule­ment de registre mais de lieux.

Bref, Fabienne Raphoz crée un chant par­ti­cu­lier, entê­tant comme l’existence. Elle passe de la dou­leur à la séré­nité afin qu’une joie demeure et que la Baleine elle-même prenne son envol.

jean-paul gavard-perret

Fabienne Raphoz, Blanche baleine, Héros-Limite, Genève, 2017, 96 p.- 16,00 €.