François Cachoud, Les nuits transfigurées (exposition)

Cachoud le veilleur des nuits

A contem­pler les tableaux noc­turnes du peintre savoyard Fran­çois Cachoud (1866–1944), la nature dans ses bizar­re­ries et ses dif­fé­rences semble venir au devant de nous comme une bau­druche qui se gonfle d’une pré­sence inédite. Les reflets lumi­neux ouvrent une figure de l’Achéron. Un Aché­ron para­doxal puisqu’il ne per­met plus le pas­sage vers l’enfer mais vers un éden artis­tique.

L’artiste nous fait le confi­dent des opé­ra­tions les plus secrètes du cycle de la nuit. S’inscrit un ici et ailleurs : une extra — ter­ri­to­ria­lité où le regard fonc­tionne alors dans une dimen­sion struc­tu­rante. Cachoud sub­ver­tit les notions d’ombre et de clarté. Le pay­sage mute de la simple repré­sen­ta­tion vers la « re-présentation ». Entre les deux, le pas est immense. Elle dif­fé­ren­cie le tra­vail du fai­seur et celui du créa­teur de formes.

Par le genre qu’on nom­mera pein­ture pay­sa­gère noc­turne, Cachoud mani­feste quelque chose du regard ou plu­tôt la sélec­tion d’un cer­tain mode de regard. Les reflets lumi­neux qui se concentrent sur cer­tains points du tableau font de chaque pay­sage une mise en rêve du pay­sage et du rébus qui l’habite par l’œil qui se cherche en lui comme on disait autre­fois que l’âme se cherche dans les miroirs.

C’est pour­quoi, chez Cachoud comme chez Wolf et les grands peintres pay­sa­gistes, deux opé­ra­tions ont donc lieu en même temps : concen­tra­tion de lumière qui n’envahit plus la tota­lité du tableau mais aussi ouver­ture du champ. L’œil ne peut plus buti­ner et vire­vol­ter sur la sur­face e mais se porte sur les points par­ti­cu­liers des sources lumineuses.

jean-paul gavard-perret

Fran­çois Cachoud, Les nuits trans­fi­gu­rées, Musée des Beaux-Arts de Cham­béry, du 1er avril au 17 sep­tembre 2017.