Paolo Bacigalupi, Water Knife

Une dys­to­pie très éloi­gnée de l’avenir que nous nous préparons ?

Imagi­nez un monde (au cas pré­sent, les Etats-Unis) dans lequel l’eau est deve­nue rare. Si rare, à l’échelle de la nation, que les Etats eux-mêmes se livrent une guerre à peine lar­vée pour s’approprier les droits qui y donnent accès. Si rare, à l’échelle des inté­rêts pri­vés, que des milices toutes entières sont des­ti­nées à la tra­quer et à la détour­ner au pro­fit de ceux qui peuvent la payer. Si rare, à l’échelle de l’individu, que le simple fait d’en consom­mer ne peut plus se résu­mer à ouvrir le robi­net.

C’est dans cet uni­vers, et en par­ti­cu­lier dans la ville de Phoe­nix, que l’histoire prend racine. Vous com­pren­drez que les habi­tants des Etats les plus déso­lés cherchent à migrer vers les Etats les mieux lotis ; que, dans ces mêmes Etats, les plus for­tu­nés vivent dans des ensembles où l’eau abonde pen­dant que les plus dému­nis vont, pour boire, jusqu’à re-traiter celle qui pro­vient de leur urine ; qu’une éco­no­mie paral­lèle et mafieuse s’installe et pros­père là où le manque est le plus criant. Vous com­pren­drez ensuite que cette den­rée, à la rareté tant de fois rap­pe­lée, ne peut qu’attiser la convoi­tise et sus­ci­ter la vio­lence (com­ment pourrait-il en être autre­ment ?) ; que d’une manière ou d’une autre, à l’échelle indi­vi­duelle ou col­lec­tive, tout le monde s’y aban­donne. Vous com­pren­drez enfin (ou vous ne com­pren­drez pas) les choix, égoïstes ou altruistes, des per­son­nages que vous accom­pa­gne­rez dans un monde qui se meurt, à petit feu, dans une guerre de l’eau.

Mais, au-delà de l’eau, pourrez-vous conclure qu’il s’agit là d’une dys­to­pie très éloi­gnée de l’avenir que nous nous pré­pa­rons ? Les plus opti­mistes répon­dront par l’affirmative et diront tou­jours que notre génie triom­phera de l’adversité. Les plus pes­si­mistes y ver­ront un futur plus que pro­bable et pen­se­ront que rien dans notre nature ne nous per­met­tra d’y échap­per. Si le doute reste (encore) per­mis pour les Etats-Unis et l’ensemble des pays occi­den­taux, pour cer­tains autres pays, mal­heu­reu­se­ment, il ne s’agit plus d’une ques­tion d’avenir. Qu’elles soient liées à un manque d’eau ou à tout autre manque, les consé­quences ima­gi­nées dans cette fic­tion sont d’actualité. Ce roman d’anticipation, tout en nous dis­trayant, a ainsi le mérite de nous ouvrir les yeux sur les consé­quences de nos actions et de notre mode de déve­lop­pe­ment en rap­pro­chant de notre porte, ce qui se passe déjà dans cer­taines par­ties du monde.

Lorsque des rumeurs concor­dantes font état de l’existence de droits si anciens qu’ils per­met­traient à ses déten­teurs de s’approprier une par­tie de l’eau du fleuve Colo­rado, la grande Patronne de l’eau de Vegas (Cathe­rine) dépêche à Phoe­nix son meilleur mer­ce­naire (Angel) pour qu’il les trouve et les lui rap­porte. Dans une pers­pec­tive iden­tique, la Cali­for­nie y envoie ses agents (les Calies). Angel croi­sera à Phoe­nix le des­tin d’une jour­na­liste encore intègre (Lucy) qui rêve de voir la ville renaître de ses cendres et celui d’une jeune migrante texane (Maria) qui aspire un ave­nir meilleur. Alors que rien ne devait faire que leurs routes se croisent, Angel et Lucy se met­tront en quête de ces droits dans une course qui les oppo­sera tous trois, non seule­ment aux agents cali­for­niens mais éga­le­ment au réseau cor­rompu sur lequel Angel s’appuyait jadis et aux milices qui font la loi à Phoe­nix. La vio­lence qui bai­gnera leur quo­ti­dien n’aura d’égale que la valeur immense de ces droits.

« Plai­sirs »

On aime la plume. Mais elle requiert quelques efforts pour être maî­tri­sée. Elle est rapide, pré­cise, soi­gnée et nous plonge avec réa­lisme dans l’histoire, ses lieux, ses per­son­nages, leur envi­ron­ne­ment, leur évo­lu­tion, leurs inter­ac­tions. On aime les per­son­nages. Leur psy­cho­lo­gie est rela­ti­ve­ment bien maî­tri­sée et on se les appro­prie avec faci­lité. Les digres­sions dont ils font l’objet sont courtes mais bien ame­nées et les expliquent assez logi­que­ment. On aime les décors. Ils trans­cendent le manque d’eau, font des vents qui les tra­versent des vents plus forts et plus chauds, font du sable qui les recouvre un sable plus cin­glant et plus enva­his­sant. Ils tranchent vio­lem­ment (et très à pro­pos) des bulles cli­ma­ti­sées et riche­ment ali­men­tées en eau dans les­quelles vivent les plus for­tu­nés.

On aime l’intrigue. Ses tenants et ses abou­tis­sants sont clairs (peut-être trop) et on est rapi­de­ment entraîné au cœur de celle-ci (mais pas for­cé­ment au cœur de l’action). On aime l’action qui rythme le roman, bien qu’elle prenne son envol un peu tard (à par­tir de la seconde moi­tié du roman). On aime ce que l’auteur met en exergue : les dif­fi­cul­tés crois­santes (dont les pénu­ries) qui résultent à la fois de notre mode de déve­lop­pe­ment (sur­con­som­ma­tion, mar­chan­di­sa­tion, mépris de l’écologie) et de notre nature (égoïste, indi­vi­dua­liste, aveugle). Outre le fait de dénon­cer les consé­quences de nos choix sur la vie que pour­rait être celle de nos enfants (ou la nôtre, bien­tôt), on aime enfin, entre les lignes, le clin d’œil poli­tique. Les Etats-Unis futurs de cette fic­tion concentrent, sur leur ter­ri­toire, ce que les hommes expé­ri­mentent déjà aujourd’hui à l’échelle mondiale.

« Regrets »

On regret­tera que le manque d’eau soit un fait dans lequel on s’installe sans expli­ca­tion. Bien qu’il ne soit pas indis­pen­sable à l’histoire, le che­mi­ne­ment (dans ses der­niers stades) eut été inté­res­sant pour plan­ter le décor. On regret­tera une intrigue un peu simple (revers de sa clarté, on devine très vite vers quoi elle s’oriente), une dicho­to­mie des per­son­nages un peu sim­pliste (« le-méchant-mais-pas-tant-que-ça », « l’idéaliste-mais-pas-si-gentille-que-ça », « les-vrais-méchants-mais-trop-stupides, « la-victime-mais-pas-tant-que-ça ») et un manque de réa­lisme sur leurs apti­tudes réelles (les méchants meurent vite, les gen­tils sur­vivent en toutes cir­cons­tances). On regret­tera le fata­lisme de la leçon à rete­nir (tout le monde est cou­pable) qui ne rend pas suf­fi­sam­ment jus­tice à ceux qui, aujourd’hui, dénoncent et qui ne condamne pas ceux qui tirent les ficelles. On regret­tera, enfin, une pre­mière moi­tié de roman un peu lente.

« Reproches »

A la marge, car Water Knife n’en reste pas moins un thril­ler effi­cace et bien écrit qui fleu­rette bon avec un désastre « pos­sible » (res­tons opti­mistes), on repro­chera au roman une « story line » un peu conve­nue sur laquelle sont sau­pou­drés quelques ingré­dients trop clas­siques parmi les­quels on retrouve le sexe (sans exa­gé­ra­tion), la vio­lence (très pré­sente) et le type de rela­tion que les per­son­nages vont nouer (aux­quelles on s’attend sans grande surprise).

dar­ren bryte

Paolo Baci­ga­lupi, Water Knife, Au Diable Vau­vert, 27 octobre 2016, 486 p. – 23,00 €.