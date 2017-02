Sylvie Aflalo : intérieur nuit

Sylvie Aflalo et l’immanence féminine

Sylvie Aflalo par la magie du Smart­phone crée le pré­sent poé­tique : des cuisses las­cives sou­tiennent de leur éner­gie et lan­gueur la dou­leur et la joie, la soli­tude ou le par­tage. La poé­sie trans­forme la vie sinon en des­tin du moins en occa­sion de sens là où sur la forge du non dit des images saillissent. Pho­to­gra­phier revient à tra­ver­ser des fron­tières, sor­tir des sillons, faire dan­ser le corps sur la musique à effluves éro­tiques. Le corps se devine loin du pur épan­che­ment. Il pro­pose un rituel qui pro­jette le regar­deur à la fron­tière de qui il est lui-même (ou de ce qu’il vou­drait deve­nir). Le corps invite à une médi­ta­tion en rap­pe­lant que lorsque la femme se retire ou quand que nous la sen­tons fondre, son absence fait que nous ne vivons désor­mais en songes de sable. Et ce, même si nous nous vou­drions deve­nir des pois­sons de sang.

Orphée peut bien s’impatienter, les fées de Syl­vie Aflalo gardent pour elles leurs suaves étouf­fe­ments por­teurs de doux pré­sages. Ce qui n’empêche pas de cares­ser des yeux des bou­quets de sol­stices fait de soie et de poudre aux yeux que sème l’artiste en habile traî­tresse. Nous reve­nons ainsi dans des jar­dins d’Eden tou­jours de plus loin et comme reviennent les reve­nants. Preuve que la pho­to­gra­phie entre­tient un rap­port de fond les noc­turnes amantes.

jean-paul gavard-perrret

Syl­vie Aflalo, Cor­ri­dor Ele­phant, Paris, 2017.