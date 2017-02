Tamina Beausoleil, Autour de la Source

Bestioles et parasites

Expo­ser l’être ne revient pas for­cé­ment à le mon­trer de manière anthro­po­lo­gique sur­tout lorsqu’il s’agit de décli­ner les monstres qui l’habitent lorsque le som­meil arrive. Ils ne font pas for­cé­ment sa débauche, sa pusil­la­ni­mité, son absence de vertu. Mais Tamina Beau­so­leil, dans ses visions noc­turnes, impose son “ Tu dois regar­der, regarde ”. Plu­tôt que d’exhiber la chair, l’image accouche de l’ours, de la biche comme du loup. Elle met au dehors la vio­lence du dedans dans un sur­gis­se­ment vol­ca­nique.

Le cou­teau à dis­sec­tion n’est plus là — comme dans les pré­cé­dentes œuvres — pour ouvrir les entrailles gon­flées de faune. Ici l’animal rit au moment où l’artiste nyc­ta­lope le sai­sit loin de toute chi­rur­gie. Une autre face du monde se déploie. Tout s’éloigne du reflet. L’image dérive vers l’animal et per­met de visua­li­ser un innom­mable. Res­tent les hulu­le­ments d’oiseaux noc­turnes, les feu­le­ments de louve, le gro­gne­ment de l’ours et le pas­sage de belettes et de petits lapins de terre. La force pri­mi­tive et ani­male parle au plus pro­fond. La bête racle l’image loin de tout idéa­lisme ou roman­tisme. L’être n’a pas besoin d’autre pitié, et l’animal lui-même n’espère rien des hommes.

Peau, pelage, corne, museau font l’être humain un et innom­brable. Il est de l’ordre de l’antre et de la bauge qui accouche chaque nuit de la chi­mère. Preuve que notre incons­cient demeure ani­mal. Un rat mus­qué nous méduse là où Tamina Beau­so­leil nous recouvre d’un man­teau de visions. Lequel rap­pelle la vie d’avant le jour et d’avant le lan­gage.

Il convient d’entrer dans son épais­seur où nous nous débat­tons avec nos bes­tioles non sans ambi­guïté et hérésie.

jean-paul gavard-perret

Tamina Beau­so­leil, Autour de la Source, Gale­rie de la Voute, Paris, 2017.