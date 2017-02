Winston Churchill, Mes grands contemporains

Wins­ton l’écrivain

On connaît le grand écri­vain que fut Chur­chill, ne serait-ce que par ses mémoires de guerre mais on oublie sou­vent que son acti­vité édi­to­riale a été pro­li­fique. C’est d’ailleurs par la plume que sa renom­mée s’est construite à la fin du XIXe siècle. Ses dons pour l’analyse, le por­trait, la psy­cho­lo­gie autant que son sens de la for­mule s’y don­naient à cœur joie.

On retrouve, dans les articles publiés sous la direc­tion de Fran­çois Ker­saudy et Antoine Capet, toutes ses qua­li­tés, la mau­vaise foi en plus. Le futur sau­veur de l’Angleterre y trace de suc­cu­lents por­traits de grandes per­son­na­li­tés de l’entre-deux guerres ; celles qu’il admire ou qu’il déteste ; celles qui n’ont pas encore tota­le­ment accom­pli leur des­tin comme Roo­se­velt ou Hit­ler ; celles qui déjà appar­tiennent à l’histoire.

Les Fran­çais y occupent une cer­taine place avec Foch et sur­tout Cle­men­ceau dont on sent à quel point son action ins­pi­rera celle du futur Pre­mier ministre de 1940. Bien sûr, les com­mu­nistes sont étrillés, dans des pages déli­cieuses, à tra­vers la figure de Trotski tan­dis que les per­son­na­li­tés royales de George V et Édouard VIII per­mettent à ce monar­chiste convaincu de louer le sys­tème de la monar­chie par­le­men­taire bri­tan­nique.

Bien sûr, il n’y a rien d’objectif dans ses por­traits écrits dans une langue magni­fique, avec intel­li­gence et sub­ti­lité ; et peu importe en vérité. Ils sont les miroirs d’un homme et d’une époque.

fre­de­ric le moal

Wins­ton Chur­chill, Mes grands contem­po­rains, pré­face de Fran­çois Ker­saudy et Antoine Capet, Tal­lan­dier, jan­vier 2017, 285 p. — 20,90 €.