Juan Francisco Ferré, Le livre américains des morts (vivants)

Chaos post­mo­derne

Juan Fran­cisco Ferré pro­pose une lec­ture radi­cale de Bruits de fond de Don DeLillo. L’auteur amé­ri­cain avait tenté d’intituler son livre par le titre qu’a choisi le cri­tique. Mais fina­le­ment il y renonça. Peut-être pour des rai­sons mar­ke­ting impo­sées par un édi­teur suf­fi­sam­ment effrayé par une fic­tion qui mon­trait la mort comme — écrit Ferré — « le secret obs­cène du capitalisme ».

DeLillo annon­çait en effet la puis­sance mor­ti­fère de la société de consom­ma­tion, du mar­ché libé­ral et des tech­no­lo­gies de contrôle Tout cela crée le « bruit de fond » d’une fic­tion qui devient un mani­feste élec­trique. Il pousse plus loin les visions d’un Pyn­chon ou d’un Phi­lip K Dick.

Jaillit une conspi­ra­tion impli­cite contre la vie. Une conspi­ra­tion géné­rale fabri­quée pour et par des causes poli­tiques, amou­reuses, nar­ra­trices, ter­ro­ristes et même des jeux d’enfants. Le nou­veau contrat social s’inscrit sous une alliance entre conspi­ra­teurs et vic­times. Le roman de DeLillo est donc celui d’une décé­ré­bra­tion, d’une infan­ti­li­sa­tion gigan­tesque de la société - elle peut conduire à des extré­mi­tés : un Trump peut deve­nir un des maîtres du monde.

Ce roman est celui d’une anti­ci­pa­tion dans laquelle l’espace privé voire l’espace céré­bral de chaque indi­vidu est pris au piège d’une chi­mie qui le dépasse. L’auteur rap­pelle au pas­sage qu’Harold Bloom avait nommé non sans rai­son cette fic­tion “l’autre comique apo­ca­lypse amé­ri­caine”. Exit la pas­to­rale de la même adjec­ti­va­tion cher à Roth. Les diverses ondes qui trans­portent les infor­ma­tions deviennent la toile d’araignée invi­sible et géante annon­cia­trice de la pro­phé­tie du chaos post­mo­derne.

Le flux des mes­sages rend le réel caduque là où les agen­ce­ments tech­no­lo­gique font de chaque être un mort vivant.

jean-paul gavard-perret

Juan Fran­cisco Ferré, Le livre amé­ri­cains des morts (vivants), Editions Le Feu sacré, coll. Les feux Fol­lets, Lyon, 2017, 732 p. — 7,50 €.