Stéphane Duroy, Again and again (exposition)

Le monde et ses contra­dic­tions : Sté­phane Duroy

Existe dans l’œuvre de Duroy un mou­ve­ment de vagues que tra­duit bien le titre « Again and again » puisqu’il s’agit de rendre visible l’oublié comme ce qui déter­mine l’être à l’Histoire en ce que cette der­nière entend d’exil, de déra­ci­ne­ment mais aussi d’ancrage. L’artiste a tra­versé de manière obses­sion­nelle l’Europe et les USA à la recherche de diverses traces mémo­rielles même si, peu à peu, il s’oriente vers des lieux plus « neutres » ou ano­nymes : plaines urbaines, déso­la­tion du bitume gris, visages de loo­sers et mar­gi­naux, lais­sés pour compte d’une société qui nour­rit uni­que­ment ceux qui trouvent dans la masse humaine de quoi s’engraisser finan­ciè­re­ment et soi­gner leurs formes physiques.

Demeure dans les pho­to­gra­phies un pay­sage désolé, aban­donné par­semé de quelques mar­gi­naux, sur­vi­vants qui rap­pellent néan­moins la résur­gence d’un cer­tain mode de vie et sa fin. Il y a des pintes noires de Guin­ness, des éten­dues blanches inoc­cu­pées, bref toute la bru­ta­lité de la réa­lité qui se cache au détour des hauts fau­bourgs pour peu qu’on s’y attarde.

Plus besoin des pèle­ri­nages pre­miers (et qui furent cepen­dant néces­saires) à Douau­mont, Ber­lin, Ausch­witz, Lodz. De nou­veaux dans notre Europe comme aux USA (et ailleurs) bien des iden­ti­tés sont encore en péril. Duroy en témoigne dans une esthé­tique sombre, épu­rée, radi­cale. Dans les ban­lieues euro­péennes comme dans celle de New-York mais aussi dans les cam­pagnes de Pologne ou du Mon­tana, le désen­chan­te­ment est un mot insuf­fi­sant pour évo­quer ce que l’artiste montre.

jean-paul gavard-perret

Sté­phane Duroy, Again and again, Le BAL, Paris, du 6 jan­vier au 9 avril 2017.