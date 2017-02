Christian Doumet, Paris et autres déambulations

De l’art du ricochet

Chris­tian Dou­met a tout pour réus­sir ses textes de pro­me­neur. Son seul espace de tra­vail est le car­net. Dès lors, il lui suf­fit de le sor­tir de sa poche pour sai­sir l’idée ou la sen­sa­tion qui passe. Ce rapt effec­tué, le reste est une ques­tion d’organisation et — avec le temps — de réflexe et de méthode. Le pay­sage répond ainsi au désir pro­fond de l’auteur : « créer de l’écrit par­tout, tout le temps, tout de suite. Iden­ti­fier le monde, ce qu’on vit, à un texte ».

Néan­moins, ce qu’il ins­crit dans ses car­nets est bien plus que des notes ou des pola­roïds : les formes de vie passent direc­te­ment dans l’écrit. Existe sans doute de la part de Dou­met une obses­sion, une addic­tion mais nul ne peut s’en plaindre. L’auteur parle d’ailleurs de force de récur­rence, d’asservissement, de mono­ma­nie mais refuse le mot patho­lo­gique. Il est facile de le croire : son écri­ture ne sauve peut-être pas mais elle soigne. Auteur et lecteurs.

D’un voyage à l’autre, d’une balade à l’autre, Dou­met trans­forme le pay­sage en éloi­gnant ses textes de tout bavar­dage ou effets dans une volonté de clarté et de pré­ci­sion. D’humour aussi — cette marque de l’intelligence. Mais — peut-être grâce à son côté ermite — l’auteur déve­loppe une autre façon de dire : il laisse à voir, ne montre pas tout dans une pra­tique du rico­chet. Et c’est le meilleur moyen de sug­gé­rer l’énigme des rues sans pour autant se prendre pour un pay­san de Paris.

Tou­te­fois, cet homme de la terre pour­rait par­fai­te­ment le jouer. Vrai ama­teur des pay­sages urbains, Dou­met arpente la ville comme il le fait de la cam­pagne. Il conjugue donc bitume et humus loin des fron­tières admises et géo­gra­phiques. Pour lui, la sau­va­ge­rie n’est pas au fond des bois, elle est « écar­tée, domp­tée ou refou­lée » dans la vie de la cité : d’où ces nou­veaux « tableaux pari­siens » ter­reux et célestes.

jean-paul gavard-perret

Chris­tian Dou­met, Paris et autres déam­bu­la­tions, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2017, 152 p.