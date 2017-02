Marion Tivital, Mémoires suspendues (exposition)

Mémoires vives, mémoires mortes

Une fois de plus, Marion Tivi­tal apprend à for­cer le réel : elle en modi­fie les mani­fes­ta­tions visibles et en trans­forme leur per­cep­tion. Trou­vant tou­jours des lieux impro­bables, l’artiste leur donne une force d’aura. Des struc­tures hybrides, com­po­sites ou mini­ma­listes tra­versent l’espace en créant des phos­pho­res­cences mys­té­rieuses.

Sur les ruines du réel se redes­sine une archi­tec­ture admi­rable nour­rie de la clarté. Des pers­pec­tives inédites jaillissent là où l’enthousiasme impli­cite jouxte une sorte de catas­tro­phisme en un jeu de proxi­mité et de dis­tance plus com­plexe qu’il n’y paraît. Existe tou­jours un effet de limbes qui enve­loppe le pay­sage et modi­fie sa vision.

La déli­ques­cence crée de nou­velles assomp­tions à la fois hors et dans le monde. La géo­lo­ca­li­sa­tion devient impos­sible en ce qui tient autant de l’érection que la perte de repères. Igno­rant tout nar­cis­sisme, Marion Tivi­tal crée d’autres déve­lop­pe­ments aux pay­sages par l’environnement sen­so­riel le plus poé­tique qui soit. Il joue sur les formes et les cou­leurs, là où tout semble expérimental.

jean-paul gavard-perret

Marion Tivi­tal, Mémoires sus­pen­dues (expo­si­tion col­lec­tive), Gale­rie Guido Romero Pie­rini, 10 et 39 rue notre dame de Lorette 75009 Paris, du 9 au 31 mars 2017.