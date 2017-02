Brina Svit, Nouvelles définitions de l’amour

Les survivant(e)s

Brina Svit devient à tra­vers ses nou­velles une sorte de dra­ma­turge. Des inci­sions dans le réel ren­forcent le chaos qui en est la marque. L’auteure pré­ci­pite l’image de l’amour en une suite d’abîmes.

Un homme veuf découvre le jar­din de sa défunte dont il igno­rait l’existence et que quelqu’un entre­tient. Un autre — jadis entouré — trouve pour tout sou­rire quo­ti­dien celui de la cais­sière de sa super­ette. Une femme qui mange debout ou sur son canapé et qui a hor­reur des fêtes de réveillon s’invente toute sortes d’occupations pour feindre de bri­ser son marasme. Bref, l’amour se conjugue ici dans la soli­tude qu’il faut sup­por­ter tant que faire se peut. Elle est por­tée en un point de non retour là où les êtres touchent au “perdre voir” de leur exis­tence ou de leurs illusions.

La créa­trice fait par­ler le silence. Elle en déchire le voile afin d’atteindre les choses (ou le néant ?) qui se trouvent der­rière. L’œuvre est déli­cate, dis­crè­te­ment iro­nique et envou­tante. L’écriture n’ajoute rien, n’élargit rien, mais elle fait bien mieux. Elle ren­voie à l’affolement dont elle sort en tra­dui­sant les cris muets de ses pro­ta­go­nistes. Cha­cun vaque sur une sur­face immo­bile et comme au-delà du monde. Les actes deviennent des lucioles déri­soires chez ces pas­sants et pas­santes bau­de­lai­riens en col­lu­sion avec leur rien.

Brina Svit pro­pose une révé­la­tion à par­tir de quoi tout pour­rait (peut-être) recom­men­cer. Mais avant cet éven­tuel avè­ne­ment, elle sou­ligne l’extinction de toute lumière au moment de l’absolu dénue­ment que devient la soli­tude lorsqu’elle est non choisie.

jean-paul gavard-perret

Brina Svit, Nou­velles défi­ni­tions de l’amour, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, 2017.