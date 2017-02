Karamazov (Fédor Dostoïevski / Jean Bellorini)

Un sen­ti­ment de réus­site inac­com­plie



L e spec­tacle com­mence par une pré­sen­ta­tion qui enchaîne sur l’annonce de bien­ve­nue ; c’est l’occasion pour un comé­dien de cla­mer les condi­tions de dérou­le­ment de la soi­rée, en même temps que les rap­ports entre les prin­ci­paux per­son­nages. L’œuvre de Dos­toïevski s’en trouve désa­cra­li­sée, comme incar­née. Le pla­teau est consti­tué d’une mai­son dont le toit peut être uti­lisé comme plan incliné par les comé­diens. Devant l’habitation des rails per­mettent de dépla­cer des modules com­por­tant des murs ou des parois de verres, cha­cun figu­rant une pièce ; les dif­fé­rentes scènes sont ainsi aisé­ment pré­sen­tées dans des lieux propres, plus ou moins iso­lés par l’éclairage de l’ensemble du décor. La repré­sen­ta­tion porte la signa­ture Bel­lo­rini : illus­tra­tion musi­cale inven­tive, troupe consti­tuée de véri­tables per­son­na­li­tés, déve­lop­pe­ment nar­ra­tif fluide à voca­tion édifiante.



Incon­tes­ta­ble­ment, les élans roman­tiques, mys­tiques et cyniques propres aux Kara­ma­zov se trouvent bien ren­dus par l’atmosphère inti­miste mais gran­di­lo­quente de la repré­sen­ta­tion. Les répliques sont cla­mées dans leur authen­ti­cité, leur cru­dité, leur por­tée morale. Bien sûr même les pau­més, peut-être sur­tout, vivent l’essentiel. La pré­sen­ta­tion suc­ces­sive des scènes qui consti­tuent cha­cune plus une suite de mono­logues que des dia­logues enchaî­nés rend le pro­pos très dépen­dant des per­for­mances de cha­cun des acteurs. Tous n’ont pas la même effi­ca­cité dans la consti­tu­tion de l’épaisseur de leur per­son­nage.

Le spec­tacle, de qua­lité, peine à prendre son rythme et à tenir sa dis­tance. C’est que le texte de Dos­toïevski est spé­cu­la­tif et ne se prête que de façon rétive à la nar­ra­ti­vité : il en résulte des scènes bien sen­ties, mais ne par­ve­nant pas à for­mer un spec­tacle à la teneur conti­nue, d’où un sen­ti­ment de réus­site inaccomplie.

chris­tophe gio­lito



Kara­ma­zov

d’après Les frères Karamazov

de Fédor Dostoïevski

Mise en scène Jean Bellorini

photo Chris­tophe Ray­naud de Lage

Avec Micha­lis Bolia­kis, Fran­çois Deblock, Mathieu Del­monté, Karyll Elgri­chi, Jean-Christophe Folly, Jules Gar­reau, Camille de La Guillon­nière, Jacques Had­jaje, Blanche Leleu, Clara Mayer, Teddy Melis, Marc Plas, Benoit Pris­set, Geof­froy Ron­deau et un enfant

Tra­duc­tion André Mar­ko­wicz

Adap­ta­tion Jean Bel­lo­rini et Camille de La Guillon­nière | Scé­no­gra­phie et lumière Jean Bel­lo­rini | Cos­tumes, acces­soires Macha Makeïeff | Musique Jean Bel­lo­rini, Micha­lis Bolia­kis, Hugo Sablic | Son Sébas­tien Trouvé | Coif­fures, maquillage Cécile Kret­sch­mar | Assis­ta­nat à la mise en scène Mélodie-Amy Wal­let | Assis­ta­nat scénographie et régie pla­teau Guillaume Cha­pe­leau | Assis­ta­nat lumière et régie lumière Luc Mus­cillo | Assis­ta­nat cos­tumes Clau­dine Crau­land | Assis­ta­nat coif­fures, maquillages Cécile Larue | Habillage Nelly Geyres | Assis­ta­nat acces­soires Mar­got Clavières | Régie générale André Neri | Régie son Léo Rossi-Roth et Jérémie Tison | Régie pla­teau Ludo­vic Moy­san, Nico­las Gui­chard et Sébastian Pueyo-Larrea | Réalisation des décors ate­liers du Théâtre Gérard Phi­lipe, centre dra­ma­tique natio­nal de Saint-Denis sous la direc­tion de Chris­tophe Cou­peaux et Quen­tin Charrois.

Au Théâtre Gérard Philipe

59, bou­le­vard Jules-Guesde 93 207 Saint-Denis Cedex

Tél. +33 (0)1 48 13 70 00 reservation@theatregerardphilipe.com

Pro­duc­tion Théâtre Gérard Phi­lipe, centre dra­ma­tique natio­nal de Saint-Denis Copro­duc­tion Fes­ti­val d’Avignon, La Criée-Théâtre natio­nal de Mar­seille, Théâtre de Carouge-Atelier de Genève, scène natio­nale du Sud-Aquitain – Bayonne, Théâtre de Caen, Théâtre Fir­min Gémier / La Pis­cine – pôle natio­nal des Arts du cirque d’Antony et de Châtenay-Malabry, Opéra de Massy, Comé­die de Clermont-Ferrand – scène natio­nale, Mai­son de la Culture d’Amiens– Centre euro­péen de créa­tion et de pro­duc­tion, Mai­son des Arts André Mal­raux scène Natio­nale de Cré­teil et du Val de Marne, scène natio­nale de Sète et du Bas­sin de Thau, Grand R – scène natio­nale de la Roche-sur-Yon, Les Treize Arches-Scène conven­tion­née de Brive, Espace Jean Legendre – Théâtre de Com­piègne – scène natio­nale de l’Oise en pré­fi­gu­ra­tion. Avec le sou­tien du Dépar­te­ment de la Seine-Saint-Denis et de la Région Île-de-France.