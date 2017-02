Valérie Belin, All Star (exposition)

Duos des fantômes

Celle qui fut influen­cée par la sculp­ture et la pein­ture et plus pré­ci­sé­ment par l’art mini­ma­liste trouve désor­mais une autre voie néo pop-art. Pour preuve, l’emploi des uni­vers fan­tas­tiques de vieux comics. Chaque por­trait de Valé­rie Belin devient com­plexe sur le plan psy­cho­lo­gique et plas­tique puisque tout demeure ambigu. Même l’univers pre­miers des comics est méta­mor­phosé par l’insertions d’éléments abs­trac­tifs. D’un monde de la confu­sion jaillissent des por­traits de belles jeunes femmes qui semblent sai­sies de déses­poir. Sans doute celui que le monde d’aujourd’hui leur ins­pire.

On est loin de ses pre­mières images de cris­taux où l’artiste peuple le monde en s’étant inter­dit la figu­ra­tion de la pré­sence humaine. Désor­mais, elle ose l’image cris­tal que génère le por­trait qu’elle tra­vaille en stu­dio et en post­pro­duc­tion. Ce chan­ge­ment d’ « outil » l’a sans doute orien­tée vers ce régime plus géné­ral de la représentation.

Celle qui, dans cette approche, a d’abord shooté des corps body­buil­dés car ils fai­saient la jonc­tion entre l’objet et le sujet tra­vaille désor­mais sur les sté­réo­types des médiums d’une sub­cul­ture urbaine. Le por­trait y est imbri­qué mais semble lut­ter face à ce monde impli­cite. C’est la preuve qu’une photo réus­sie va tou­jours au-delà de la « bonne » photo. Celles de Valé­rie Belin et une nou­velle fois ne sont pas seule­ment la méta­phore de l’existence. Tout se passe comme si pour ces femmes il s’agissait de res­ter vivantes.

jean-paul gavard-perret

Valé­rie Belin, All Star, Edwynn Houk Gal­lery, New York, du 9 jan­vier au 4 mars 2017.