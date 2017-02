Monsieur Gac, En exposition

Portrai­tures

Monsieur Gac maté­ria­lise la déna­tu­ra­tion des corps non sans humour et pou­drages. Une femme prête à hur­ler est sai­sie au plus près, un homme énig­ma­tique endure sa condi­tion humaine. Mais le pho­to­graphe les scé­na­rise en jouant des arti­fices. Les nar­ra­tions traitent les sil­houettes en bouf­fon­ne­ries sin­gu­lières. Cer­tains modèles prennent des allures d’officiers sur leur réserve mais sont prêts à s’emboucher pour un oui, pour un non pour peu qu’ils se poussent un peu.

Il y a là autant d’indifférence que de concu­pis­cence. Louves et loups sont étranges ou plu­tôt énig­ma­tiques. Leur gri­mage pour­rait les faire res­sem­bler à des clowns blancs mais ne sont-ils par plu­tôt des dieux de guerre ? La machine expres­sive de Mon­sieur Gac fonc­tionne avec entrain pour déré­gler ses rouages. Si bien que nulle sou­mis­sion à un virage cari­ca­tu­ral n’est pos­sible là où le pho­to­graphe feint de jouer d’un aca­dé­misme théâ­tral dans ce qui tient d’un traité pho­to­gra­phique de lutte et de rupture.

Le « ver­nis » crée des astuces par la « fur­bi­zia » des arti­fices. Celle-ci secoue le signi­fiant habi­tuel du por­trait en un sys­tème d’empreintes. Mon­sieur Gac en inverse le sens et le dépasse selon des apports allo­gènes par trans­po­si­tions et dis­tri­bu­tions des rôles. Demeurent per­tur­ba­tion et flot­te­ment des genres : manière de « mécrire » le récit qu’on s’en fait dans une typo­lo­gie pho­to­gra­phique. Elle joue d’une cer­taine mode mais qui reste avant tout dissidente.

jean-paul gavard-perret

Mon­sier Gac, En expo­si­tion, Cor­ri­dor Ele­phant, Paris, février 2017.