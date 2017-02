« Gli studenti non sanno l’italiano ». La denuncia di 600 prof universitari

Corriere della sera / universita

« Gli stu­denti non sanno l’italiano »

La denun­cia di 600 prof universitari

Appello acco­rato dei docenti che chie­dono un inter­vento urgente al governo e al Par­la­mento. «Nelle tesi di lau­rea, errori da terza ele­men­tare.

Biso­gna ripar­tire dai fon­da­men­tali : gram­ma­tica, orto­gra­fia, com­pren­sione del testo»

di Orsola Riva

5 feb­braio 2017

Pos­si­bile ritro­varsi a cor­reg­gere una tesi di lau­rea dovendo usare la matita rossa e blu come in un temino della scuola ele­men­tare ? Pur­troppo sì. Basta leg­gere alcune delle tes­ti­mo­nianze dram­ma­tiche dei 600 pro­fes­sori uni­ver­si­tari che in pochi giorni hanno sot­tos­critto un acco­rato appello al governo e al Par­la­mento per met­tere in campo un piano di emer­genza che rilanci lo stu­dio della lin­gua ita­liana nelle scuole ele­men­tari e medie.

Ripar­tendo dai fon­da­men­tali: «det­tato orto­gra­fico, rias­sunto, com­pren­sione del testo, conos­cenza del les­sico, ana­lisi gram­ma­ti­cale e scrit­tura cor­siva a mano». Può sem­brare un ritorno indie­tro ma, come spiega Gior­gio Ragaz­zini, uno dei quat­tro docenti di scuola media e super­iore del Gruppo di Firenze che hanno pro­mosso la let­tera, «forse stiamo risen­tendo anche di una sva­lu­ta­zione della gram­ma­tica e dell’ortografia che risale agli anni 70».

E invece, come già si diceva in un film diven­tato di culto dopo gli anni del riflusso, «chi parla male pensa male». O, come pre­fe­risce ricor­dare il pro­fes­sor Ragaz­zini citando Scias­cia, «l’italiano non è l’italiano, è il ragionare». (…)

—

tra­duc­tion :

Cor­riere della sera / université

“Les étudiants ne savent plus l’italien“

le cri d’alarme de 600 pro­fes­seurs universitaires

par Orsola Riva

5 février 2017

Appel affligé des ensei­gnants qui demandent une inter­ven­tion urgente au gou­ver­ne­ment et au Par­le­ment. “Dans les thèses de maî­trise, fautes de troi­sième élémen­taire. Il faut repar­tir des fon­da­men­taux : gram­maire, ortho­graphe, com­pré­hen­sion du texte“

Est-il pos­sible de se retrou­ver à cor­ri­ger une thèse de maî­trise en devant uti­li­ser le crayon rouge et bleu comme dans un devoir de l’école élémen­taire ? Mal­heu­reu­se­ment, oui. Il suf­fit de lire quelques-uns des témoi­gnages dra­ma­tiques des 600 pro­fes­seurs uni­ver­si­taires qui ont sous­crit en peu de jours un appel affligé au gou­ver­ne­ment et au Par­le­ment afin de mettre en place un plan d’urgence pour relan­cer l’étude de la langue ita­lienne dans les écoles élémen­taires et moyennes.En repar­tant des fon­da­men­taux: “dic­tée ortho­gra­phique, résumé, com­pré­hen­sion du texte, connais­sance du lexique, ana­lyse gram­ma­ti­cale et écri­ture cur­sive à la main.”

Cela peut sem­bler un retour en arrière mais, comme l’explique Gior­gio Ragaz­zini, un des quatre pro­fes­seurs d’école secon­daire et supé­rieur du Groupe de Flo­rence qui ont lancé cette lettre, “nous sommes en train d’hériter peut-être aussi d’une déva­lua­tion de la gram­maire et de l’orthographe qui remonte aux années 70.” Et en revanche, comme il se disait déjà dans un film devenu culte après les années de refou­le­ment, “qui parle mal pense mal.” Ou, comme pré­fère le rap­pe­ler le pro­fes­seur Ragaz­zini en citant Scias­cia, “l’italien ce n’est pas l’italien, c’est la pensée.” (…)

lire la suite de l’article en italien

fre­de­ric grolleau