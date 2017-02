Simona Meini, Art, génie, ou folie (exposition)

Simona Meini : une fièvre de cheval

Pour éviter les empi­le­ments et les fièvres de l’écriture lorsqu’il s’agit de dire le corps, Simona Meini passe direc­te­ment par l’image aux ron­deurs idéales entre les­quelles des lignes baillent, babillent et salivent. Le corps fémi­nin reven­dique non une céré­bra­lité mais un “esprit” che­va­le­resque là meme où l’image est cava­lière.

L’artiste ita­lienne s’en donne à corps joie. Elle fran­chit les fron­tières, change de sexe ou de nature au détri­ment de la syn­taxe pure­ment huma­ni­sante. A sa manière, l’artiste ita­lienne casse le baroque, ignore le péché ori­gi­nal et sait que seul le hasard crée la chèvre ou le choux. Reste l’ivresse des pommes d’Eve plus que celle d’Adam.

L’image brûle de ses feux avant que nous retour­nions en pous­sière. L’éros n’est jamais au des­sus de ses moyens, il galope, saute les obs­tacles, déplace au besoin la cava­lière pour faire diver­sion et don­ner dix ver­sions d’un plai­sir qui ignore toute inti­mi­da­tion. Le sou­rire est tou­jours là en fili­grane. Car il faut que la joie demeure et que le plai­sir éclate puisqu’ il ne tue jamais sauf bien sûr de la petite mort.

La femme est plus louve que Joconde : elle convie aux fastes de bien des résurrections.

jean-paul gavard-perret

Simona Meini, Art, génie, ou folie , Sienne, 2017.