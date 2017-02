Yann & Félix Meynet, Sauvage — t.2 : “Dans les griffes de Salm-Salm”

Vengeance, quand tu nous tiens !

Yann a choisi de pla­cer la pour­suite d’une ven­geance par une fra­trie dans le Mexique des années 1860. Napo­léon III, à la tête d’une coa­li­tion com­pre­nant l’Espagne, l’Angleterre et la Bel­gique, entend récu­pé­rer les for­tunes pla­cées dans ce pays par des finan­ciers avides. Elles sont mena­cées par un mora­toire décrété par le nou­veau pré­sident du pays, Benito Juá­rez. Une situa­tion qui est per­pé­tuel­le­ment d’actualité, en fait. Mais cette expé­di­tion tourne au fiasco pour les sol­dats dont beau­coup meurent de la fièvre jaune, le vomito negro. C’est en 1866 que l’armée mexi­caine rem­porte la vic­toire et fait réem­bar­quer ce qui reste du corps expéditionnaire.

À Paris, en juillet 1863, Clé­men­tine lit à Félix, son jeune frère, l’annonce offi­cielle du décès du lieu­te­nant Honoré Sau­vage, offi­cier du corps expé­di­tion­naire au Mexique. Elle a décidé de pour­suivre la mis­sion de son frère aîné et a déposé sa can­di­da­ture en tant que can­ti­nière dans la Légion Étran­gère. Si elle ne reve­nait pas, il res­te­rait à Félix le soin d’accomplir le ser­ment par lequel ils doivent tuer l’infâme mar­quis de Tra­ze­gnies, pour ven­ger l’assassinat leurs parents. Clé­men­tine a dis­paru lors d’une embus­cade sans que son corps soit retrouvé. Félix est venu au Mexique avec le grade de sous-lieutenant.

Un jour­na­liste du New York Times le réveille alors qu’il revi­vait, en rêve, les événe­ments qui l’ont amené là. Le colo­nel Dupin a décidé d’exécuter de façon spec­ta­cu­laire des offi­ciers yan­kees trou­vés avec l’uniforme mexi­cain. À Félix qui s’émeut, le colo­nel expose sa vision de la situa­tion et la meilleure façon, selon lui, d’y faire face. Félix part alors pour Mexico por­teur du bâton de maré­chal de France des­tiné à Bazaine. Celui-ci doit se marier avec une jeune et jolie aris­to­crate locale, mais dif­fère au grand dam de la belle qui dit être la risée de toute la haute société de Mexico. Très vite, Félix sent qu’il est suivi. C’est la prin­cesse de Salm-Salm qui veut récu­pé­rer la che­va­lière que Félix a reçue dans les condi­tions impro­bables (expo­sées dans le pre­mier tome.). Elle sou­tient que cette bague appar­tient à son époux actuel­le­ment pri­son­nier des Mexi­cains. Elle emploie tous les moyens à sa dis­po­si­tion, de la menace à la dou­ceur. Arrivé fina­le­ment au QG de Bazaine, après avoir remis le “hochet” au nou­veau maré­chal, Félix demande à repar­tir très vite au com­bat et à être affecté à l’escadron du mar­quis de Trezegnies…

Yann a retenu cette période, et cette affaire qui reste dans l’ombre, pour la gale­rie de per­son­nages authen­tiques qu’elle recèle et qu’il uti­lise au mieux pour son scé­na­rio. Mêlant nombre d’informations réelles à ce qu’il appré­cie comme don­nées de fic­tion, il pro­pose une his­toire de ven­geance à la Monte-Cristo dans un cadre exo­tique. Il répond ainsi au sou­hait de Félix Mey­net qui vou­lait des­si­ner un mélange de wes­tern et de cam­pagnes napo­léo­niennes. Il nour­rit ainsi un scé­na­rio attrac­tif, un récit pas­sion­nant à suivre pour ses rebon­dis­se­ments. Il concocte une gale­rie de per­son­nages hauts en cou­leurs avec son lot de cra­pules et de naïfs, en res­pec­tant la parité. En effet, il met en scène nombre de femmes qui ne sont pas des créa­tures fra­giles mais des aven­tu­rières au carac­tère aussi bien trempé de celui de cer­tains mes­sieurs.

Le des­sin de Félix Mey­net fait mer­veille. Poin­tilleux à l’extrême, il donne des vignettes d’une grande beauté, d’une pré­ci­sion quant aux cos­tumes, acces­soires et décors nour­ries par une docu­men­ta­tion plé­tho­rique. Sa mise en cou­leurs à l’aquarelle est par­ti­cu­liè­re­ment riche et réus­sie, ce qui offre un grand plai­sir à regar­der toutes les planches mêmes celles où n’apparaissent pas les divines créa­tures qu’il sait si bien mettre en valeur.

Ce second album conforte tout le bien qu’on pou­vait pen­ser du début de la série. Pré­vue en trois tomes, la matière semble si riche que d’autres volets pour­raient s’agréger à cette trilogie.

Yann (scé­na­rio), Félix Mey­net (des­sin et cou­leur), Sau­vage, t.2 : “Dans les griffes de Salm-Salm”, Cas­ter­man, jan­vier 2017, 48 p. – 13,95 €.