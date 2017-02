Chantal Maillard, Fils

De rien et de personne

« Je qui n’est rien / sans une his­toire qui le raconte. » écrit Chan­tal Maillard. Encore faut-il que cette his­toire ne se dis­solve pas dans un sirop gran­di­lo­quent qui ser­vi­rait à son apo­lo­gie. La poé­tesse s’en garde. Elle a au moins le mérite de ne pas croire que l’écriture soit un appren­tis­sage de vérité ou d’une quel­conque sagesse. Elle n’est là que pour suivre son cours et celui de l’existence. C’est pour l’auteure un tra­vail de longue fatigue qui répond à celle de l’existence.

Existe au départ une cer­taine majesté. Mal­gré cette fatigue, il faut trou­ver la force de pour­suivre et d’ « Obser­ver les nuages./ A l’intérieur. / Balayer./ A l’intérieur ». Cela semble ne pas man­quer de grâce et de panache.

Néanmoins, tout ce tra­vail de déré­lic­tion, à force, et for­cé­ment, tourne en rond : « Sou­pe­ser. // Sen­tir. // Se sen­tir. // Alors la fatigue. /Celle de se sen­tir. De nou­veau. /Choisir d’écrire. Pour se situer. /Sur le point de mire. / Se concentrer./ Sur le point. /Dire le point. /Point. ». Tout cela sent hélas! le déjà vu, le déjà écrit. Et il y a même belle lurette. Comme si l’auteur igno­rait Kafka, Beckett, Emaz. Bref, un tel livre à force et de lui-même fatigue…

Dire la fatigue, écrit quelque part, l’auteure ce serait « ces­ser d’écrire ». Mais elle ne va jamais au bout de sa logique. Elle beurre sa bis­cotte d’encore et d’encore. Le pro­pos pos­sède ses rai­sons mais peu à peu elles se trans­forment en rai­sins verts de la colère chez le lec­teur sou­mis à ces expé­riences dites des limites et plus ou moins sur­jouées.

Le tra­vail d’épuisement de l’écriture mérite plus d’ambition que cette ova­lie ibé­rique et son désert d’ennui.

jean-paul gavard-perret

Chan­tal Maillard, Fils, tra­duc­tion de l’espagnol de Pierre-Yves Soucy, Éditions Le Cor­mier, 2016.