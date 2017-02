Batmobile, Brand New Blisters

Du Ghetto au Get Go

Brand New Blis­ters fait un bien fou. Car pour tout fan de rock pur, le Psy­cho­billy n’est pas un simple « à la manière de ». Il ramène aux sources éner­gi­santes du genre qui se mâtine de Rocka­billy et de Punk. Né un peu plus tard que les Stray Cats, maître à l’époque du genre (avant que Brian Setz­ner vaque ou erre en d’autres genres), Bat­mo­bile s’est imposé dès son pre­mier éponyme : enre­gis­tré en toute décom­plexion, il allait offrir au groupe une recon­nais­sance inter­na­tio­nale. Vingt ans après le der­nier album Wel­come To Pla­net Cheesse, le groupe dépote tou­jours autant.

Très soi­gné, fruit d’un tra­vail de plus de six mois en stu­dio et mas­té­risé par Hay Zee­len (Sepul­tura, Joe Jack­son, Betg Hart), l’album retrouve une force juvé­nile moins nos­tal­gique, à l’exception de Spi­der Syl­via et Rest In Peace - deux moments de presque répit dans le set.

Nul ne pourra réduire Grand New Blis­ters à une res­sas­sée. La douche sonore est ouverte à fond et rien n’est négligé pour la grande dyna­mique ryth­mique. Chaque titre fleure bon une lubri­cité et une envie de tout foutre en l’air. Le groupe secoue et la gui­tare solo est plus acide et « reverb’ que jamais.

Chaque titre entre dans les oreilles sans frap­per mais tout autant en frap­pant très fort. Bref, c’est tou­jours du « only rock’n Roll ». Per­sonne ne peut le congé­dier à l’écoute d’un tel album. Car ce ne sont pas des seconds cou­teaux qui cognent mais des bûche­rons de carac­tère infa­ti­gable, prêts tou­jours au sar­casme poé­tique et sonore.

jean-paul gavard-perret

Bat­mo­bile, Brand New Blis­ters, But­ler Records, Ber­tus, 2017.