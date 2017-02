Italo Calvino, Marcovaldo ou Les saisons en ville

Le prince des villes

Italo Cal­vino est le poète (en prose) des villes et des héros plus ou moins ban­cals dont les his­toires fan­tai­sistes, drôles, poé­tiques sont presque écrites pour les enfants. Mais le presque est impor­tant. Il revient sans doute aux adultes de savou­rer des chutes qui se trans­forment en plon­geons de bas en haut en des uni­vers glauques là où, en sai­son de basse eau, des bancs de boue se mul­ti­plient et jouissent d’un temps rai­son­nable pour rever­dir. Dès lors, la vie peut se dérou­ler en vol plané.

Cal­vino y appa­raît tel qu’il est au plus pro­fond de sa démarche : à savoir, plein de farces et rete­nue, d’émotion et d’une affec­ti­vité. Elle trans­cende le réel. La langue n’est jamais un sup­port. Elle est la matière même de la quête et fait du passé l’espace livresque de la médi­ta­tion par­fois dou­lou­reuse mais tou­jours exal­tante au-delà la sup­po­sée pliure d’une illu­soire réparation.

Avan­çant moins en nar­ra­tion qu’en sillons et cou­pures, la ville — de sai­sons en sai­sons — ser­pente elle-même en une étrange musique de boue de vie et de bout d’existence. L’écriture fris­sonne, vibre dans le brouillard d’une mémoire pudique et drôle. Des femmes che­veux blan­chis à la chaux vive des ans y pèsent le poids de l’âme : il n’est pas moindre puisqu’il sup­porte le far­deau qui enlace nos propres fantômes.

jean-paul gavard-perret

Italo Cal­vino, Mar­co­valdo ou Les sai­sons en ville (Mar­co­valdo ovvero le sta­gioni in città), tra­duit de l’Italien par Marin Rueff, tra­duc­tion nou­velle„ Gal­li­mard, coll. « Folio », 2017.