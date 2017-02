Serge Le Tendre & Frédéric Peynet, Le Projet Bleiberg — t.1 : “Les Fantômes du passé”

Une ter­ri­fiante machination

Serge Le Tendre adapte, en trois albums, le roman de David Khara. Thril­ler his­to­rique s’appuyant sur une machi­na­tion, sur un volet secret de l’histoire du nazisme. Une orga­ni­sa­tion, dès les années 1920, veut ins­tau­rer la supé­rio­rité de la race aryenne pour un nou­vel ordre mon­dial. Elle recrute Hit­ler et l’aide à accé­der au pou­voir. Blei­berg est le patro­nyme d’un cher­cheur en phy­sique nucléaire qui a convaincu Himm­ler qu’il pou­vait créer un über­mensch, un sur­homme capable de régé­né­rer la race pure aryenne. L’intrigue se déroule de nos jours, mais de nom­breux fla­sh­backs éclairent la par­tie his­to­rique de l’Allemagne de 1924 à 1944.

Un tra­der qui bosse pour des fumiers de Wall Street fête sa nou­velle vic­toire. Il vient de faire gagner un mil­liard de dol­lars à sa boîte. En par­tant en virée, avec deux filles, il tue une gamine de quatre mois.

Jérémy vit mal depuis six mois, depuis ce drame. Il se réveille, avec la gueule de bois, en revi­vant la scène. Aussi peste-t-il quand la son­nette reten­tit. Deux mili­taires lui pré­sentent les condo­léances du gou­ver­ne­ment et lui remettent un dra­peau, ainsi que les déco­ra­tions de son père, le lieutenant-général Daniel J. Cor­bin. La nou­velle réjouit Jérémy car, il y a vingt-cinq ans, Cor­bin les aban­don­nait sa mère et lui.

En route pour annon­cer la nou­velle à sa mère, hos­pi­ta­li­sée dans un ser­vice de neu­ro­lo­gie, il télé­phone à son men­tor, Ber­nard Dean, qui est égale­ment son patron. Celui-ci lui demande de s’occuper de sa mère en pre­nant le temps qu’il faut. Mais celle-ci ne réagit pas comme s’y atten­dait Jérémy. Elle lui remet un pen­den­tif en lui disant qu’il est grand temps qu’il sache… qu’il com­pren­dra plus tard. De retour chez lui, par hasard, il ouvre le bijou qui contient un code ban­caire et une clé déco­rée d’une croix gam­mée. C’est à son poste de tra­vail qu’il cherche la cor­res­pon­dance du code quand sur­vient Dean. Il lui révèle qu’il est l’auteur du code, celui d’un coffre à Zurich, qu’il connais­sait bien son père, qu’il fait par­tie de la CIA. Son père a été témoin d’événements étranges. Il a dû dis­pa­raître…

Jérémy se retrouve au cœur d’une affaire qui le dépasse et sa vie bascule…

Autour du héros, que l’on aime détes­ter lors des pre­mières pages, mais qui se révèle un indi­vidu tout autre que celui qui était en repré­sen­ta­tion, s’inscrivent trois autres inter­ve­nants prin­ci­paux : Jac­que­line Walls, la jolie et très effi­cace garde du corps de Jérémy, Eytan Morg, l’agent du Mos­sad et Ber­nard Dean, le men­tor, celui qui est là depuis le début de l’affaire et qui en sait beau­coup plus long qu’il ne le révèle. Le jeu entre ces acteurs est remar­qua­ble­ment orches­tré sus­ci­tant sus­pense, ten­sion, actions, révé­la­tions, péri­pé­ties et rebon­dis­se­ments. Quelques scènes plus légères comme les rela­tions qui s’établissent entre Jacky et Jérémy per­mettent de respirer.

Frédé­ric Pey­net signe un des­sin réa­liste et pro­pose de magni­fiques vignettes aux cou­leurs cise­lées. Ses décors, comme les pers­pec­tives de New York, sont élabo­rés et soi­gnés. Il donne à ses per­son­nages, en quelques traits, des visages expres­sifs et excelle à rendre les phases d’actions, leur donne puis­sance et dyna­misme.

Les Fan­tômes du passé place la barre assez haut sur une échelle de qua­lité. Une série à suivre avec intérêt.

serge per­raud

Serge Le Tendre (scé­na­rio d’après le roman de David Khara) & Fré­dé­ric Pey­net (des­sin et cou­leur), Le Pro­jet Blei­berg, t.1 : “Les Fan­tômes du passé”, Dar­gaud, 2017, 64 p. – 13,99 €.