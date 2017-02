Mélanie Leblanc au-dessus des falaises : entretien avec la poétesse ( Presque je vole )

Entre­tien avec Méla­nie Leblanc (Presque je vole : http://www.lelitteraire.com/?p=27965 )

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La joie du jour qui vient.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Je rêvais du temps et de l’espace infi­nis, j’en rêve toujours.

A quoi avez-vous renoncé ?

Je n’ai pas renoncé, j’ai choisi. Avec beau­coup d’inconscience. J’espère bien vivre plu­sieurs vies pour choi­sir encore.

D’où venez-vous ?

De la lumière, comme tout le monde.

Qu’avez-vous reçu en « héri­tage » ?

L’émerveillement.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Thé-chocolat-carnet.

Com­ment définiriez-vous votre approche de la poé­sie ?

Avec le corps et le cœur. Entière.

Quelle fut l’image pre­mière qui esthé­ti­que­ment vous inter­pella ?

De hautes herbes tout autour de moi, bien plus grandes, qui bou­geaient un peu.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Ma pre­mière lec­ture seule c’était « Petit arbre » de For­rest Car­ter, l’histoire d’un enfant che­ro­kee. Je l’ai relu récem­ment, ce livre est un tré­sor, je lui dois beaucoup.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Nina Simone, Leo­nard Cohen, PJ Har­vey, Karen Dal­ton, Tim­ber Timbre, Tin­ders­ticks, Ber­trand Belin, Phi­lippe Katerine…

Quel est le livre que vous aimez relire ?

« Poé­sie ver­ti­cale » de Roberto Juarroz.

Quel film vous fait pleu­rer ?

« Norte, la fin de l’histoire », de Lav Diaz. Un film phi­lip­pin magni­fique, à la Dostoïevski.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

L’Inde, sans doute parce que j’en rêve depuis toute petite sans y être jamais allée.

Quels sont les écri­vains et artistes dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Il y a tel­le­ment de façon de se sen­tir proches, même sans l’être… Pour en savoir plus, on peut aller sur le site de la revue Terre à ciel (www.terreaciel.net), où j’écris sur les livres qui me plaisent et je réa­lise des entre­tiens audio de poètes.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

J ‘ai assez parlé de moi là, merci, au suivant !

Pour en savoir plus, c’est par ici : www.melanie-leblanc.tumblr.com

Entre­tien réa­lisé par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 31 jan­vier 2017