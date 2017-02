Anne Wiazemsky, Un saint homme

Ainsi sois je

Anne Wia­zem­sky renoue avec un genre oublié, celui de la prose d’édification. Il existe sans doute une rai­son : ce nou­veau pan bio­gra­phique fait suite à la ver­sion de l’auteure de son « vivre sa vie » avec Godard. Si bien que l’autofiction en ses jeux de pis­ton devient un acte de contri­tion et de repen­tance. Après les mini jupes vient l’époque de celle plus longue et aus­tère du bon père qui joue les repères. Le père Deau (c’est son nom) n’est pas un per­dreau de l’année et il n’est pas de ceux dont la spé­cia­lité est de conter fleu­rette à des parois­siennes ou des écolières. Les ogives qui l’appellent ont des valeurs plus sym­bo­liques que celles de la sil­houette d’une belle péche­resse. Le bon père fait tout pour sor­tir Anne d’une débâcle annon­cée. Et celle qui a tou­jours cher­ché des modèles mas­cu­lins trouve en lui la poudre de père lin­pin­pin, mys­tique mi-raisin.

Astu­cieux, plu­tôt que de dres­ser un mur devant la future auteure, il ouvre une fenêtre. Et celui qui fut son pro­fes­seur de fran­çais (nul n’est par­fait) lors de ses études en ins­ti­tu­tion reli­gieuse rem­place le rap­port maître-élève par une ami­tié intel­lec­tuelle au long cours. Anne Wia­zem­sky trouve donc le guide qui l’emmène — entre autres — sur les voix du fémi­nisme par un huma­niste du meilleur goût. Hélas ! et comme l’a si bien dit Gide, les bons sen­ti­ments ne vont pas à la bonne lit­té­ra­ture comme le tau­reau à sa pro­mise. Ici, la dévo­tion spi­ri­tuelle « abs­trac­tise » à l’extrême les vani­tés net­toyées de la vanité et plonge le lec­teur dans un pro­fond ennui sauf à ceux qui aiment les his­toires édifiantes.

Si l’auteure édul­core l’herméneutique savante, elle n’évite pas le som­meil. Le livre est certes gen­til mais mono­chrome. Celle qui était môme aux chromes perd son pesant de peps. L’immersion dans le domaine de l’esprit manque de matière. Et le livre semble hors sol au prisme du sou­ve­nir. Cer­tains esti­me­ront que la luci­dité est por­tée par une ten­sion très forte, d’autres qu’elle reste encore une vue de l’esprit, un arte­fact. Le tout avec l’impression de devoir à chaque ins­tant reprendre le fil qui s’emmêle, qui casse, qui se main­tient serré dans une main presque vide.

La fic­tion reste en un état inter­mé­diaire entre absence et pré­sence de celui qui sauva de son intran­quillité mala­dive celle qui trouva son “Ainsi sois je “. Pour autant, un bon père ne fait pas for­cé­ment un bon livre.

jean-paul-gavard-perret

Anne Wia­zem­sky, Un saint homme, Gal­li­mard, 2017.