Il ritorno di Marx. Zeit gli dedica la copertina : “Aveva ragione lui ?”

Il ritorno di Marx. Zeit gli dedica la coper­tina : “Aveva ragione lui?“

Ampio repor­tage del set­ti­ma­nale tedesco sul filo­sofo di Tre­viri: “Uomini avidi, ingius­ti­zie e l’insurrezione dei dimen­ti­cati: ha visto tutto. Cosa pos­siamo impa­rare da lui, nonos­tante il marxismo”

dalla nos­tra cor­ris­pon­dente TONIA MASTROBUONI

La Repub­blica, 29 gen­naio 2017

BERLINO — Uno spet­tro non si aggira più per l’Europa: quello di Karl Marx. E il set­ti­ma­nale tedesco Zeit, che ha dedi­cato al padre del comu­nismo la sua coper­tina di questa set­ti­mana, non è convinto che sia un bene. Il titolo “Marx quindi aveva ragione?” domina la prima pagina,

il sot­to­ti­tolo dà il senso degli ampi ser­vizi dedi­cati al filo­sofo di Tre­viri: “Uomini avidi, ingius­ti­zie e l’insurrezione dei dimen­ti­cati: Karl Marx ha visto tutto. Cosa pos­siamo impa­rare da lui — nonos­tante il marxismo”.

Un repor­tage ci porta nel vec­chio pol­mone nero della Ger­ma­nia indus­triale, la Ruhr, dove l’autore rac­conta una delle città più tipiche dell’operaismo dell’acciaio e del car­bone, Bochum. Un viag­gio nel cuore della vec­chia “Arbei­terk­lasse” tedesca, che per un secolo ha votato a sinis­tra e che ora è scom­parsa, spaz­zata via insieme alle miniere e agli alti­forni. Dove i social­de­mo­cra­tici, in man­canza di una classe ope­raia unita — il lavoro pre­ca­riz­zato l’ha ato­miz­zata — fanno i consu­lenti d’azienda e i nuovi “wor­king poor” votano a des­tra. Il viag­gio finisce nella rust belt, negli Stati ame­ri­cani dove Hil­lary ha perso e dove il capo del par­tito comu­nista lo acco­glie in pan­to­fole e confessa che tutti i suoi vicini hanno votato Trump.

traduction:

Le retour de Marx. Le jour­nal Zeit lui dédie sa Une : avait-il rai­son ?

Ample repor­tage ample de heb­do­ma­daire alle­mand sur le phi­lo­sophe de Trèves : ” les hommes avides, les injus­tices et l’insurrection des oubliés : il a tout prévu. Ce que nous pou­vons apprendre de lui, au-delà du marxisme.”

de notre cor­res­pon­dante TONIA MASTROBUONI

La Repub­blica, 29 jan­vier 2017

Ber­lin — Un spectre ne rôde plus surl’Europe : celui de Karl Marx.Un spectre ne rôde plus pour l’Europe. Et l’hebdomadaire alle­mand Zeit, qui a consa­cré au père du com­mu­nisme la Une de cette semaine, n’est pas convaincu que cela soit un bien. Le titre : “Marx avait-il donc rai­son ?” occupe toute la pre­mière page, le sous-titre donne le sens des ser­vices fon­da­men­taux dédiés au phi­lo­sophe de Trèves : ” les hommes avides, les injus­tices et l’insurrection des oubliés : Kar Marx a tout prévu. Ce que nous pou­vons apprendre de lui, au-delà du marxisme.”

Un repor­tage nous ramène dans le vieux pou­mon noir de l’Allemagne indus­trielle, la Rhur, où l’auteur raconte une des villes les plus typiques du trai­te­ment ouvrier de l’acier et du char­bon, Bochum. Un voyage au coeur de la vielle “Arbei­terk­lasse” [classe ouvrière — ndt] alle­mande qui pen­dant un siècle à voté à gauche et qui aujourd’hui a dis­paru, balayée avec les mines et les hauts four­neaux. Un endroit où les sociaux-démocrates, en manque d’une classe ouvrière unie — le tra­vail pré­caire l’ayant ato­mi­sée — jouent aux conseillers d’usine tan­dis que les nou­veaux “wor­king poor” [tra­vailleurs pauvres — ndt ] votent à droite.

Le voyage finit dans le Rust Belt [ en anglais « cein­ture de la rouille », soit le sur­nom de la région indus­trielle des grand lacs du Nord-est des États-Unis — ndt], aux Etats– Unis ou Hilary a perdu et où le chef du com­mu­niste parti l’accueille en pan­toufles et confesse que tous ses voi­sins ont voté Trump.

