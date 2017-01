Alex Barbier, De la chose

“De l’amour”

Décou­vrant son pre­mier Tin­tin avant même de savoir lire, Alex Bar­bier a tou­jours su qu’il était fait pour la bande des­si­née. Il a com­mencé dans le métier en tra­vaillant en 1975 à « Char­lie Men­suel » et publie dans la fou­lée ou presque Lycaons en pro­po­sant une nar­ra­tion gra­phique nou­velle par la pra­tique de la cou­leur directe. Il publie ensuite Le Dieu du 12 en cham­bou­lant tou­jours le genre gra­phique. S’ensuit un temps de vaches maigres. Grâce aux japo­nais de Mor­ning, il est enfin reconnu.

Lau­zier lui offre une expo­si­tion au fes­ti­val d’Angoulême. Il com­mence une col­la­bo­ra­tion avec les éditions Del­court qui éditent Les pay­sages de la nuit et Comme un pou­let sans tête. Ses planches cou­leurs sont deve­nues des must. S’y per­çoit tou­jours un désir d’expérimentation dans laquelle chaque page est en elle-même un abou­tis­se­ment tout gar­dant un sens dans la logique de la narration.

De la chose reste à che­val entre la BD et la pein­ture (genre que le plas­ti­cien choi­sit pour se repo­ser de la pre­mière). L’album est le pen­dant plus pré­cis, cor­po­rel et chaud au De l’amour de Sten­dhal. L’idée de ce pro­jet de res­pi­ra­tion et de halè­te­ment s’est monté au fil du temps, l’artiste pei­gnant chaque année quelques rares toiles érotiques. Sans cher­cher la pro­vo­ca­tion Bar­bier évoque les corps entrain de pra­ti­quer cette « chose » essen­tielle au bien-être exis­ten­tiel. Sans his­toires (enfin presque) et en deux sujets confon­dus, l’album est la chro­nique d’une petite mort annon­cée pris sous divers angles et au fil des lumière des sai­sons. L’orante et son amant font ce qu’ils doivent faire

Sans lais­ser poindre la spé­ci­fi­cité des sexes sinon par ses lignes de fuite, son hori­zon, demeure le mou­ve­ment fié­vreux et las­cif. Les pos­tures sont for­cé­ment équi­voques (com­ment pourraient-elles ne pas l’être ?). Tout est scé­na­risé par l’artiste afin que les voyeurs rêvent d’identiques céré­mo­nies secrètes dans la cha­leur de divers types d’étés indiens. C’est pour Bar­bier un rite. Il offre sa tour­née, se plaît à scé­na­ri­ser le désir selon une pré­oc­cu­pa­tion que cer­tains jugent déri­soire mais dont relief trouble reste le plus beau des paysages.

jean-paul gavard-perret

Alex Bar­bier, De la chose, Fremok/FMRK, col­lec­tion “Qua­dru­pède”, Bruxelles, 2017, 56 p.