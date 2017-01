Depuis les montagnes grecques : entetien avec l’artiste Ilia Georgiadis

Tout dans l’œuvre d’Ilia Geor­gia­dis joue entre l’ombre et la lumière. L’ombre sur­tout. Elle devient la sœur du rêve et de cau­che­mar entre abîme, pro­fon­deur, ouver­ture. Mais aussi entre le désir et (déjà) cer­tains regrets comme si Ilias Geor­gia­dis connais­sait la ter­rible loi du genre humain. Res­tent les frag­ments du corps dis­tri­bués par­fois presque « froi­de­ment » sous forme de planches de contact. La soli­tude demeure la seule maî­tresse de céré­mo­nies secrètes entre le ver­tige du dehors et celui du dedans. Avec sous forme indi­recte l’urgence d’un appel qui sait res­ter discret.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Une alarme ennuyeuse.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfants ?

Enfant, je rêvais de visi­ter de nou­veaux lieux.

D’où venez-vous ?

Je viens d’une petite ville des mon­tagnes grecques.

Quelle est la pre­mière image dont vous vous sou­ve­nez ?

Un pay­sage plein de neige.

Et votre pre­mière lec­ture ?

“I.T.” de Ste­phen King.

Où tra­vaillez vous ?

La plu­part du temps n’importe où.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Ques­tion déli­cate. La réponse devrait être : une grande liste de choix.

Quel livre aimez-vous relire ?

“From I. To J.” de John Ber­ger ( “De A à X”, Éditions de l’Olivier)

Quel lieu a valeur de mythe pour vous ?

Krakow.

De quels artistes vous sen­tez vous le plus proche ?

Là encore, ques­tion déli­cate. Et de nou­veau une longue liste à prévoir.

Quel film vous fait pleu­rer ?

“Le Retour” d’Andrev Zvyagintsev.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Je ne suis pas d’accord avec Lacan sur ce point.

Enfin que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Neige-t-il dehors ?

entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, tra­duc­tion de l’anglais par Lara Gavard-Perret, pour lelitteraire.com le 28 jan­vier 2017.