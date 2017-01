Glenn Cooper, La Terre des damnés : t.2 — Le Feu des âmes

Une autre vision des enfers

Une expé­rience avec un super col­li­sion­neur de par­ti­cules, menée au-delà des limites de sécu­rité, a ouvert une porte vers les enfers, des enfers bien dif­fé­rents de ceux décrits par les reli­gions du Livre.

Emily Loughty, la res­pon­sable du pro­gramme est pas­sée dans ce monde. John Camp, son com­pa­gnon, a été la recher­cher. Ils en sont reve­nus, mais cet uni­vers pra­tique la règle de l’échange, aspi­rant de nou­velles per­sonnes et rame­nant des cri­mi­nels. Ara­bel, la sœur d’Emily, ses deux enfants de deux et trois ans, et Delia May une agente du MI5, qui se trou­vaient dans la can­tine du centre scien­ti­fique sont aspi­rés, ainsi que Duck, un damné ramené lors du retour du couple. Ce der­nier se porte volon­taire pour aller recher­cher les humains aspi­rés. Mais, au centre, les événe­ments se suc­cèdent. Le direc­teur, res­pon­sable du pre­mier pas­sage est rem­placé par un non-scientifique. Emily et John se pré­parent à un second voyage en fonc­tion de leur connais­sance du ter­rain, de ses carences.

En enfer, comme sur Terre d’ailleurs, la déla­tion bat son plein. Les deux femmes et les enfants sont repé­rés, dénon­cés aux sol­dats qui les emmènent. John apprend qu’un autre groupe d’humains a été aspiré. Com­ment retrou­ver toutes ces per­sonnes, sur­tout com­ment les arra­cher aux griffes de ces cri­mi­nels qui, main­te­nant, les attendent ? Dans notre uni­vers, la chasse aux dam­nés est intense. Mais d’un côté comme de l’autre une course contre la montre s’engage car le pas­sage va bien­tôt se refer­mer… définitivement !

Dans ce second tome de la tri­lo­gie, si l’auteur reprend les per­son­nages prin­ci­paux, il ordon­nance, cepen­dant, quelques amé­na­ge­ments dans la dis­tri­bu­tion, met­tant en avant des seconds rôles, créant quelques nou­veaux acteurs pour déve­lop­per son intrigue et pour­suivre l’exploration des enfers. Ils évoluent dans l’univers déjà décrit, le roman­cier ajou­tant nombre de don­nées nou­velles, accrois­sant ainsi un récit enri­chi de belles trou­vailles.

Bien que dans sa forme et son fonc­tion­ne­ment, ces enfers n’aient rien à voir avec ce que pro­mettent les reli­gions, ils n’ont tou­te­fois rien à leur envier. En prag­ma­tique, Glenn Cooper laisse de côté diables aux queues four­chues titillant des dam­nés mais s’inspire du fameux prin­cipe mis en avant par Jean-Paul Sartre : “L’enfer, c’est les autres.”, une vision, hélas !, bien juste de la réa­lité. Aux flammes, il sub­sti­tue la boue, une atmo­sphère morne, et les tour­ments impo­sés par les autres hommes. Il crée en l’occurrence des caté­go­ries de nui­sibles, de nui­sances, dans un ensemble cohé­rent, un cadre proche du monde féo­dal avec une pléiade de cri­mi­nels du plus bel effet. Il n’hésite pas à mal­me­ner ses per­son­nages, tenant pour eux le rôle d’un Luci­fer cruel.

Ce récit, alliant thril­ler scien­ti­fique, roman d’aventures et d’actions, récit de fan­tasy, se lit avec un grand plai­sir pour la toni­cité de son intrigue, pour ses gale­ries de per­son­nages, ceux de notre uni­vers ou ceux des enfers. Le troi­sième volet est attendu avec impatience.

serge per­raud

Glenn Cooper, La Terre des Dam­nés, t.2 : “Le Feu des âmes” (Down : Por­tal) tra­duit de l’anglais par Diniz Gal­hos, cherche midi, coll. “Thril­lers”, jan­vier 2017, 624 p.- 22,90 €.