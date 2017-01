Aldo Runfola l’infatigable : entretien avec l’artiste italien

Aldo Run­fola est né à Palerme en 1950 mais il a vécu long­temps entre Londres, Milan, New York, Ber­lin où il vit actuel­le­ment. Il demeure une pré­sence emblé­ma­tique, silen­cieuse et presque clan­des­tine dans le pay­sage artis­tique contem­po­rain. Il alterne diverses dis­ci­plines dont la vidéo, entre nar­ra­tion et réflexion. Radi­cal et sin­gu­lier, il est un des ico­no­claste qui ne cessent de médi­ter sur leurs expé­riences plas­tiques. Il reste à la recherche d’un désir de sau­ver autant le monde que l’art. L’entreprise est donc déme­su­rée mais, pour y par­ve­nir, Run­fola mul­ti­plie les ten­sions et ne cesse d’analyser le lan­gage visuel de ses pro­po­si­tions jusqu’à pro­duire une théo­rie sur le sens du réel.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

L’envie (Il desiderio)

Que sont deve­nus vos rêves d’enfants ?

Ils sont l’ombre à tra­vers laquelle je mesure mes pas (Sono l’ombra su cui misuro i miei passi)

A quoi avec-vous renoncé ?

A rien (Nulla)

D’où venez-vous ?

De très loin (Da molto lontano)

A quoi avez-vous dû renon­cer ?

A rien de ce que je pou­vais renon­cer (Niente cui non potessi rinunciare)

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artiste ?

La seule chose qui pour­rait me dis­tin­guer des autres artistes serait le fait de ne pas aimer les autres artistes : rien d’autre me dis­tin­gue­rait. Se prendre pour l’unique artiste et ne pas aimer les autres est absurde (Se non sono l’unico a non amare gli artisti, nulla : volevo dire che la sola cosa che potrebbe dis­tin­guermi dagli altri artisti sarebbe il fatto di non amare gli artisti ; nient’altro mi distinguerebbe).

Quand et com­ment travaillez-vous ?

Je tra­vaille plus ou moins tout le temps et j’ai besoin d’un cer­tain espace pour le faire (Lavoro più o meno sempre, poi ho biso­gno di uno spa­zio per fare)

Quelle musique écoute-vous en tra­vaillant ?

Tout et rien (Di tutto oppure niente)

Quels livres aimez vous relire ?

Il y en a pas (non cè)

Quels tra­vaux vous ennuient ?

Aucun en par­ti­cu­lier, la rou­tine est ennuyeuse (Nes­suno in par­ti­co­lare, è noiosa la routine).

Quels sont les artistes dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Je ne sais pas (Non sapre).

Quelle cadeau aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Le der­nier fut un cir­cuit auto­mo­bile élec­trique, un cadeau que j’avais tou­jours désiré (L’ultimo è stato una pista di auto­mo­bi­line elet­trica, il regalo che ho sempre desiderato)

Que défendez-vous ?

La pos­si­bi­lité d’être irres­pon­sable (La pos­si­bi­lità di essere irresponsabile).

Que pensez-vous de la phrase de Lacan : “L’amour c’est donné quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas?“

La pre­mière par­tie de la phrase est tou­jours vraie, pas la seconde (La prima parte è vera sempre, la seconda no).

Et celle de Woody Allen “La réponse est oui mais qu’elle était la ques­tion ?“

L’humour est para­doxal (La comi­cità è paradossale)

Entre­tien, tra­duc­tion et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 27 jan­vier 2107.