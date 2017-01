Musika, L’Instant mangrove & ( ) DENI ( ) ou rien (sa)-voir

Voix et images

Cette « chose loin­taine, chose réelle qui se nomme encore poé­sie » va ici jusqu’au bout de la pein­ture. Et ce, pour une rai­son majeure : Musika est poé­tesse mais tout autant peintre. Sur­tout. Même si sa poé­sie n’est pas pour autant seconde. Bref, les deux vont de pair. Et Musika tente d’aller jusqu’au bout, vis­cé­ra­le­ment et de manière exa­cer­bée. Il ne s’agit plus de réen­chan­ter le monde mais ten­ter de se régé­né­rer par des « ins­tants man­groves » où le pin­ceau comme le stylo pro­longe le corps et sa tubu­lure.

Une voix s’arrache au mutisme à tra­vers l’écriture comme si l’auteur ne pou­vait plus par­ler. La bouche est « noire » mais l’inspiration est là. Du moins, il faut sans cesse la reprendre pour que le souffle s’affranchisse de tout ce qui le condi­tionne . Dès lors, le poème rem­place le cri, le module sans le modé­rer, il trouve une sono­rité plus ample. L’écriture com­plète une œuvre plas­tique qui plonge dans l’opaque pour offrir une lumière à tra­vers un mini­ma­lisme qui joue de la ténuité de l’image tout en brouillant bien des pistes.

Dans des espaces visuels, « sonores », ver­baux l’errance cherche un sens contre tout ce qui le réduit. Et ce, en un mode presque « solip­siste » d’existence. Aucun simu­lacre. Les mots consti­tuent des gouttes allon­gées et pul­sées sans le moindre pathos là où, para­doxa­le­ment, tout semble sur le point de s’affaisser.

D’où la sin­gu­la­rité d’une œuvre en marge mais en marche qui ignore la non­cha­lance et la tran­quillité. Elle pro­cure une angoisse et un ver­tige face à tout ce qui fait silence dans ce rap­pel au vivant que les hommes gal­vaudent ou refusent.

jean-paul gavard-perret

