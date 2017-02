Jacques Serena, Elles en premier toujours

Wild Side

Les per­son­nages de ces quatre textes ont quelque chose d’obsessionnel. Mais il est vrai – et comme le dit un vieux pro­verbe — que « les poules ne font pas des merles ». Les héros de Séréna sont donc à son image. Et on lui en sait gré. Car étant notre sem­blable, notre frère nous nous retrou­vons en eux. Et bien sûr en Elles. Celles qu’on voit en pre­mier « Assises, avec leurs cou­ver­tures. Et qu’en voyant on se sou­vient d’avoir vues, dans les maga­zines, sur les écrans, ou même avant, cou­rir dans les rues pour s’approvisionner en échap­pant aux balles ».

Dès lors, tout est pos­sible même le pire. Et les mises en garde ne servent à rien. Il y a tou­jours mieux à faire qu’à trem­bler et se prendre la tête sur les bons moyens de se comporter.

Dans un « Wagon » (titre d’un des quatre textes), comme ailleurs, les usa­gers sont prêts à en sor­tir ani­més de bien des vices poten­tiels. Et celles qui sont les (mais pas for­cé­ment) pre­mières ont beau jouer les mères pro­tec­trices, ce qui est cher­ché en elles et moins la mater­nité qu’un « éther­nité » des plus pro­vi­soires. Qu’importe si les rele­vailles auront lieu ou non. Au besoin, pour rem­bour­rer l’abîme, un vieil album de Lou Reed (« Trans­for­mer » bien sûr) per­met­tra à la dérive de se poursuivre.

jean-paul gavard-perret

Jacques Serena, Elles en pre­mier tou­jours, Babe­lio, 2016