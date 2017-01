Clive Cussler & Thomas Perry, Les tombes d’Attila

Un jeu de pistes pour… cinq tombes

Ce nou­veau roman, coécrit par Clive Cuss­ler et Tho­mas Perry, débute en 453 de notre ère par le récit des funé­railles de ce roi nomade, mort étouffé par un sai­gne­ment de nez la nuit de ses noces avec une nou­velle et jeune épouse. Sa dépouille repose en un lieu tenu secret car les mille guer­riers qui ont creusé son tom­beau et ont caché son triple cer­cueil ont été froi­de­ment exé­cu­tés dès leur retour.

Sam et Remi Fargo, pré­sen­tés par la presse à sen­sa­tions comme des vul­gaires chas­seurs de tré­sor, sont en fait des pas­sion­nés d’histoire. Pré­sen­te­ment, ils par­ti­cipent, sans contre­par­tie finan­cière, à une cam­pagne de fouilles pour mettre à jour un vil­lage englouti au large des côtes de Loui­siane. Mais, depuis trois jours, de mys­té­rieux indi­vi­dus les sur­veillent. Sam et Remi, pour savoir qui ils sont, les entraînent dans un bayou, puis fouillent leur bateau appre­nant pour qui ils tra­vaillent.

Selma Won­drash, direc­trice des recherches des Fargo, prend du bon temps en lisant pen­dant qu’ils sont éloi­gnés. C’est Albrecht Fischer, pro­fes­seur de l’université d’Heidelberg, qui la sort de son livre. Il a fait une décou­verte incroyable sur un champ de bataille de l’Antiquité tar­dive. Il a besoin de l’aide de ses amis. Convain­cus de l’importance de la trou­vaille, ils le rejoignent à Ber­lin. Il a rap­porté de Hon­grie, en rusant, le sque­lette d’un Hun mort vers 450 après Jésus-Christ. Si le pro­fes­seur a eu le sen­ti­ment d’être sur­veillé pen­dant ses fouilles, d’être espionné, les Fargo, en le quit­tant, repèrent des sui­veurs. Parmi eux, deux per­sonnes étaient déjà en Loui­siane… Et puis Albrecht, qui devait les rejoindre à leur hôtel pour dîner, dis­pa­raît. Dès lors, les événe­ments mou­ve­men­tés s’enchaînent. Que peut-il avoir décou­vert qui impose tant d’actions vio­lentes pour pro­té­ger ce secret ?Et quel secret ?

Attila reste dans les mémoires des popu­la­tions d’Europe de l’Ouest comme un conqué­rant impla­cable, cruel, sur­nommé d’ailleurs Le Fléau de Dieu. Ses faits ont été ampli­fiés, repris pour valo­ri­ser ceux qui se sont oppo­sés à lui. On sait que la gloire est plus grande quand les épreuves tra­ver­sées le sont, quand les enne­mis affron­tés étaient mons­trueux. Des recherches his­to­riques récentes dévoilent qu’Attila et ses hordes étaient, en matière de cruauté, dans la moyenne de l’époque et que leurs adver­saires n’avaient rien à apprendre d’eux.

La prin­ci­pale source d’informations sur ce monarque pro­vient des écrits de Pris­cus, un diplo­mate romain qui passa quelques années près de lui et qui a la répu­ta­tion d’un chro­ni­queur fiable. Mais des chro­ni­queurs plus contem­po­rains ont retrans­crits moult fois les frag­ments ori­gi­naux avec des objec­tifs qui ame­naient à les adap­ter aux buts recher­chés.

Tho­mas Perry, né en 1947, est un scé­na­riste, pro­duc­teur et un auteur de romans poli­ciers et de thril­lers. Son pre­mier livre, The Butcher’s Boy, paru en 1982 a été tra­duit en fran­çais en 1985 par Les Presses de la Cité sous le titre Le Gar­çon bou­cher. Avec le couple Sam et Remi, qui ne sont pas sans rap­pe­ler pour les plus anciens la célèbre série de télé­vi­sion L’Amour du risque, les auteurs déve­loppent des intrigues autour de recherches archéo­lo­giques, his­to­riques, donc de quêtes de tré­sors. Les héros se heurtent à des adver­saires qui veulent s’en empa­rer à leur seul pro­fit et non pour en faire pro­fi­ter la com­mu­nauté humaine.

C’est la qua­trième équi­pée du duo après L’Or de Sparte, L’Empire perdu et Le Royaume du Mus­tang (Tous chez Gras­set, 2012 –2013 –2015). Cette série de romans d’aventure, comme toutes celles écrites par Clive Cuss­ler, est si bien docu­men­tés qu’elle pré­sente, au-delà de l’action, un inté­rêt cer­tain et un point de départ solide pour appro­fon­dir le sujet.

Les tombes d’Attila ne déroge pas à la règle et offre, avec ses actions débri­dées, ses per­son­nages cali­brés pour assu­rer leur rôle, un bon moment de lecture-détente.

serge per­raud

Clive Cuss­ler & Tho­mas Perry, Les tombes d’Attila (The Tombs), tra­duit de l’anglais –États-Unis – par Flo­rianne Vidal, Gras­set, coll. “Thril­ler”, novembre 2016, 352 p. – 21,50 €.